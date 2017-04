Processo seletivo para Jovem Aprendiz em Wenceslau Braz

Escolhidos farão curso profissionalizante

Em busca de um futuro melhor, 170 estudantes participaram no domingo,dia nove, do processo seletivo para o programa Jovem Aprendiz, em Wenceslau Braz, que recrutará 35 deles para ingressar no mercado de trabalho recebendo curso profissionalizante e remuneração.

O processo seletivo foi elaborado pelo Sebrae e aplicado a jovens de 14 e 15 anos. Os 35 melhores avaliados ingressarão no programa. A oportunidade proporcionará aos selecionados participar um curso profissionalizante intercalado com o ensino regular. Além disso, esses jovens também poderão atuar em estabelecimentos do município que se cadastraram para empregar os jovens aprendizes.

“Desde que assumimos a prefeitura temos recebido centenas de pessoas no gabinete, e eu posso dizer que 98% delas estão em busca de emprego, que hoje é um dos grandes problemas do município. Precisamos mudar esse panorama, mas pensando em educação profissionalizante, para gerar não apenas a vaga de emprego, mas também uma profissão”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (PDT), que esteve presente no processo seletivo para incentivar os jovens.

Desde o anúncio da chegada do programa ao município, a procura por parte da população foi muito grande. Além dos próprios jovens, muitos pais também entraram em contato com a prefeitura buscando a oportunidade de associar um curso profissionalizante e um emprego remunerado aos filhos.

Essa situação reflete justamente o déficit de postos de emprego no município, que não teve políticas voltadas para este setor nos últimos anos.

Além de ter conversas adiantadas com algumas empresas, recentemente Paulo Leonar anunciou a abertura de 45 vagas de empregos para moradores de Wenceslau Braz na Frangos Pioneiros, em Joaquim Távora.

“Estamos muito preocupados em gerar emprego e renda no município, e algumas das nossas ações neste começo de gestão foram também com o objetivo de aliviar um pouco o grande desemprego hoje na nossa cidade. O PSS para a contratação de professores, por exemplo, abriu 125 vagas, além das outras mais de 60 vagas de estagiário também na área da educação. Queremos fortalecer nosso comércio, com o programa de compras locais, e investir no agronegócio e em cursos profissionalizantes, para gerarmos novos postos de emprego que possam ser bem ocupados por pessoas daqui mesmo”, completa o prefeito.

Foto:Estudantes participam do processo seletivo, com a presença do prefeito Paulo Leonar