Funcionários grevistas terão dia descontado da folha de pagamento

Prevista para esta sexta-feira

Servidores do estado que decidirem participar da greve geral marcada para esta sexta-feira (30) terão o dia não trabalhado descontado da folha de pagamento. A informação foi confirmada pela assessoria da pasta nesta quinta-feira (29).

A posição segue a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) do ano passado que determinou que servidores públicos em greve deverão ter descontados os dias de paralisação. Na decisão do STF, porém, há brechas em caso de acordo e também se ficar demonstrado que o motivo da greve se trata de uma conduta ilícita do poder público.

Diversas categorias confirmaram participação na greve desta sexta, mas os indicativos até então mostram que essa nova paralisação não será tão grande quanto a realizada no dia 28 de abril, em que 40 milhões de pessoas deixaram de trabalhar em todo o país, segundo os organizadores. Serviços como o atendimento em agências bancárias e as aulas em escolas estaduais, particulares e instituições de ensino superior podem ser comprometidos.