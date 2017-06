FGTS será usado para financiar construção de casas populares em Quatiguá

Projeto estimado em R$ 2,2 milhões

A prefeita de Quatiguá, Adelita Parmezan, visitou a sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), em Curitiba, nesta quarta-feira (28). Ela foi atendida pelo chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da empresa, João Naime Neto, com quem conversou sobre o andamento de projetos habitacionais previstos para o município.

Atualmente, dois empreendimentos, com 28 e 19 imóveis cada, aguardam liberação de recursos, estimados em R$ 2,2 milhões, para contratação com as famílias e início das obras. Os projetos foram elaborados pela equipe técnica da Cohapar durante a gestão passada da prefeitura e as obras serão executadas pela construtora Martins MA, vencedora do processo licitatório.

Segundo Naime Neto, além de ajudar na realização do sonho da casa própria, os investimentos em habitação popular fomentam a economia local e, por isso, são uma prioridade da atual gestão estadual. “Graças aos múltiplos benefícios de se investir no setor, o governador Beto Richa e o presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, tratam os empreendimentos habitacionais com prioridade”, argumenta o superintendente.

A documentação está em análise pela Caixa Econômica Federal. O banco é responsável pela aplicação de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em projetos habitacionais, que serão usados para financiar a construção das casas em Quatiguá.

Moradias rurais – Com 19 imóveis em fase final de construção na área rural de Quatiguá, a administração municipal protocolou, com o auxílio do governo estadual, projetos para mais 28 unidades do Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Os projetos beneficiam agricultores familiares com renda bruta anual de até R$ 17 mil, que pagam apenas quatro prestações de R$ 342 ao ano pelas casas, sendo o restante do valor subsidiado pelo poder público.

Ronald Oliveira, assessor do deputado estadual Luiz Claudio Romanelli, acompanhou a reunião.