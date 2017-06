Copel eleita novamente a melhor distribuidora do Brasil

Sexta vez que a estatal paranaense recebe a premiação

A Copel foi eleita novamente a melhor distribuidora de energia do Brasil na categoria avaliação do cliente do Prêmio Abradee. É a sexta vez que a estatal paranaense recebe a premiação nos últimos sete anos. O anúncio foi feito em Brasília na tarde desta quarta-feira (28) pela Associação Brasileira das Distribuidoras de Energia Elétrica.

“É mais um reconhecimento ao excelente serviço oferecido pela Copel aos paranaenses, fruto de um investimento recorde de mais de R$ 2 bilhões por ano desde 2011”, afirmou o governador Beto Richa ao ser informado da premiação.

A Copel também ficou em primeiro na avaliação dos clientes em 2011, 2012, 2014, 2015 e 2016. A companhia foi a segunda colocada em 2013. “Também fomos a melhor da América Latina por quatro vezes nos últimos seis anos”, afirma o governador, referindo-se ao Prêmio Cier, que terá o resultado de 2017 divulgado no final de agosto.

MAIOR NOTA – A Copel concorreu com empresas de distribuição de energia de todo o país, em diferentes categorias, e teve a maior nota no índice de satisfação da qualidade percebida (ISQP). O índice é calculado a partir de um questionário com uma centena de perguntas feitas a mais de 2 mil consumidores de todo o Paraná.

É uma conquista que nos enche de orgulho e resultado da dedicação de mais de 8.500 empregados da Copel, a quem esse reconhecimento deve ser creditado”

O questionário avalia a empresa em cinco aspectos: fornecimento de energia, conta de luz, atendimento ao consumidor, imagem da empresa e comunicação com os clientes.

“O rigor desta pesquisa, principal avaliação do setor elétrico nacional, atesta a qualidade dos serviços da Copel”, diz o presidente da companhia, Antonio Guetter. “É uma conquista que nos enche de orgulho e resultado da dedicação de mais de 8.500 empregados da Copel, a quem esse reconhecimento deve ser creditado”.

HISTÓRICO – O Prêmio Abradee foi criado em 1999 com o objetivo de reconhecer o trabalho das melhores distribuidoras de energia, em categorias que premiam diferentes aspectos da atuação das empresas, como gestão operacional e econômico-financeira, evolução do desempenho ao longo do tempo e responsabilidade social. Também são reconhecidas as melhores distribuidoras das regiões Norte/Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste.

Devido ao tamanho da área de concessão das empresas, a Abradee divide as distribuidoras em duas categorias para a premiação, até 500 mil consumidores e acima de 500 mil consumidores, da qual a Copel faz parte.