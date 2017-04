Bandeirantes e Andirá são polos de produção no norte do PR

Bandeirantes tomate e pimentão e Andirá banana

A Secretaria de Estado da Agricultura, Emater e Ceasa, com o apoio do Iapar, promoveram na ExpoLondrina o IV Encontro Técnico de Frutas, Verduras e Legumes. A Ação fez parte das estratégias técnicas que buscam fortalecer o trabalho realizado através do projeto HortiNorte na região.

O coordenador da área de hortaliças do Norte do Paraná, da Emater, Nilson Ladeia Carvalho, que é também gestor do Projeto HortiNorte na região Norte, disse que o objetivo do evento foi discutir a consolidação dos polos de distribuição, que já trabalham com foco na produção e comercialização, e avaliar a possibilidade de criar outros no Norte do Estado.

O Norte do Paraná tem sete polos de produção: em Bandeirantes se produz tomate e pimentão; em Faxinal, tomate; em Apucarana o forte é a citricultura; em Londrina, hortaliças folhosas; em Andirá predomina a banana; em Nova América da Colina, o polo é de laranja e em Tamarana e Mauá da Serra, a produção soma repolho, cenoura e couve.

A proposta do evento é reunir produtores e cerca de 50 técnicos da Emater, Iapar, Ceasa e Adapar para troca de experiências, avaliação dos polos existentes e debater os problemas que os produtores enfrentam na atividade. “Hoje, dentro do Valor de Produção da Agropecuária (VPA) as hortaliças e frutas correspondem a 8%, queremos nos próximos dois ou três anos chegar a 11%”, informou Ladeia.

Confira a galeria de fotos desta notícia: