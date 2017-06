Andirá e Cohapar articulam novos projetos habitacionais

Abelardo Lupion e Ione Abib se reuniram em Curitiba

Em visita à sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) nesta terça-feira (27), a prefeita de Andirá, Ione Abib, solicitou apoio do presidente da empresa, Abelardo Lupion, para a construção de novas casas populares no município(fotos). O objetivo é reduzir a demanda por moradias na cidade, cuja levantamento feito em maio resultou em 2.748 inscritos.

Lupion informou à gestora que a equipe técnica da Cohapar, responsável pelo cadastramento de interesse no município, está consolidando os dados obtidos. “O resultado nos mostrará o perfil de necessidade da cidade por habitação. A partir destes dados, poderemos desenvolver novos projetos para Andirá”, comenta o presidente da companhia.

A última entrega que aconteceu no município foi em agosto de 2016, quando 50 famílias foram beneficiadas por meio do programa Sub 50, com um investimento total de R$ 1,5 milhão na construção de moradias totalmente subsidiadas à população.

Acompanharam a reunião o chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da Cohapar, João Naime Neto, o secretário municipal de Administração, Marcos César Caetano Pimenta, e a contadora do município Simone Lanon.