American Group faz parceria com Vivo e abre 100 empregos em S. Antônio

A American Group, representante da Net, Claro e Embratel na área de telemarketing está ampliando seus negócios em Santo Antônio da Platina.

A gerência anunciou neste sábado, dia 17, mais 100 empregos diretos.

A empresa, instalada há quase dois anos no município,contratou parceria com a operadora Vivo e decidiu apostar no mercado do Norte Pioneiro, o que revela confiança em mais desenvolvimento mesmo num quadro de crise econômica.

Interessados enviar currículo: [email protected] ou procurar o Edifício Palácio do Comércio(rua Rui Barbosa, centro), no oitavo andar, sala 804.