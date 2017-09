Abertas inscrições ao concurso Rainha da Uva de Japira

Evento chega até a 15ª edição

Estão abertas as inscrições para o concurso Rainha da Uva 2017, evento tradicional no Norte Pioneiro, que reúne as mais belas jovens para disputarem o título de Rainha, 1ª e 2ª Princesas.

As escolhidas terão a missão de divulgar a 15ª edição da tradicional Festa da Uva, que acontecerá do dia oito a 10 de dezembro em comemoração ao 65º aniversário de Japira

Poderão participar do concurso as candidatas que atendam os seguintes requisitos:

Idade de 14 a 24 anos e ser moradora do município de Japira.

As inscrições poderão ser realizadas até o dia 30 de setembro na Prefeitura de Japira, na Avenida Alexandre Leite dos Santos, 481.

Dúvidas e mais informações no telefone 43 3555-1401.

O baile para a escolha da rainha e das princesas acontecerá no dia três de novembro no Centro Social.