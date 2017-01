Tomazina recebe mais R$ 396 mil

O prefeito de Tomazina, Flávio Zanrosso (PSD), participou na tarde do recente ato oficial de repasse da cota extra do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços(ICMS). Em solenidade com o governador Beto Richa, no Palácio do Iguaçu em Curitiba,Flávio um cheque simbólico no valor de R$ 396.363,90. Ele também se encontrou com

deputados e grandes nomes da política nacional, como o ministro da Saúde, Ricardo Barros(PP).

Zanrosso agradeceu ao governador pelos recursos e destacou o equilíbrio que o Governo Estadual tem obtido em suas contas. “Em um momento de crise nacional, onde muitos estados não conseguem investir nos municípios, é bom poder contar com um Governo que se planejou financeiramente. Estes recursos vieram no momento certo, faremos com que

sejam investidos nas áreas de maior necessidade incluindo a saúde, obras e educação”,declarou Zanrosso.

Ao todo foram repassados R$ 429,8 milhões aos 399 municípios paranaenses durante solenidade. “O nosso apoio aos municípios tem sido sistemático, graças ao bom planejamento, à organização das contas. Esses recursos vão auxiliar os municípios em um momento de crise, com manutenção dos empregos, de obras e de serviços. Tivemos o tempo

de semear, plantar e agora estamos no tempo da colheita”, disse Richa.

Assim como o Governo Estadual realizou nos últimos anos, a Prefeitura de Tomazina também passa por um processo de austeridade. O pacote de medidas proposto pelo prefeito,que prevê uma economia de mais de R$1,3 milhão, foi aprovado na primeira semana de janeiro deste ano, por unanimidade na Câmara dos Vereadores. Estão incluídas nas medidas a devolução de 10% dos salários de prefeito e secretários e uma reestruturação administrativa da prefeitura.

CONSERTO DA PONTE DA PEDREIRA

Antes do evento no Palácio, Zanrosso reuniu-se pela manhã com Luiz Cláudio da Luz,

assessor de gabinete da Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado do Paraná, e o

assessor parlamentar do Deputado Estadual Alexandre Curi (PSB), Gerson Lara.

O objetivo principal da reunião foi encontrar uma solução breve para o conserto da

“Ponte da Pedreira”, em Tomazina, que se encontra danificada devido às fortes chuvas que

ocorreram recentemente no município. O prefeito aproveitou a ocasião e entregou também

projetos que visam à substituição de pontes de madeiras por de concreto, com intuito de

reduzir a incidência de problemas com as pontes.