Suspensa balsa do rio das Cinzas

O Departamento de Estadas e Rodagem (DER) informou nesta quinta-feira,dia 26, que o serviço de balsa sobre o Rio da Cinzas, que a faz ligação entre as cidades de Bandeirantes a Itambaracá, será interrompido a partir do dia 1.º de fevereiro. A suspensão ocorre a pedido do proprietário do terreno onde era feito o embarque para a balsa.

Ao mesmo tempo, o DER tem acelerado o ritmo para colocar a nova ponte sobre o Rio das Cinzas em uso. O trabalho agora está voltado para a finalização do aterro, que ligará a rodovia PR-436 à ponte. A expectativa é de que essa etapa seja finalizada até março e a ponte esteja pronta para uso.

INVESTIMENTO – O Governo do Estado investiu R$ 15,1 milhões na construção da ponte, que irá beneficiar 40 mil moradores da região. A ponte tem cinco metros de altura, 210 metros de extensão e 12,80 metros de largura, eliminando as possibilidades das cheias do Rio das Cinzas de invadir a rodovia.

Serão duas faixas de circulação e acostamento nos dois sentidos. Ao todo haverá 80 estacas, com 15 metros de profundidade e dez pilares no rio. A construção da nova ponte foi necessária após a antiga ter sido destruída em decorrência das fortes chuvas no início do ano passado.

TRAJETO – Enquanto as obras na ponte não são concluídas, o DER orienta os motoristas que vão de uma cidade a outra a fazer um desvio por Andirá, utilizando a BR-369, e a PR-092 até o trevo com a PR-517. O desvio é de cerca de 40 quilômetros.

