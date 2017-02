Durante evento do projeto Angra Doce, na sexta-feira,dia três, em Ribeirão Claro,a CTG Brasil fez a soltura de peixes no reservatório de Chavantes, hidrelétrica sob a sua concessão, no Rio Paranapanema. Ao todo, 20 mil alevinos das espécies lambari, curimbatá, piapara serão soltos.

O diretor de Operações e Meio Ambiente da CTG Brasil, Carlos Alberto Dias Costa, informa que o local de soltura (píer da marina) foi selecionado por oferecer boas condições de alimentação natural e refúgio para os peixes, os quais a partir desse ponto, vão se dispersar pelo reservatório. Para o transporte de peixes serão utilizadas sacolas plásticas e, para a soltura, puçás.

Desde 1999, mais de 25 milhões de novos peixes foram soltos nos reservatórios do rio Paranapanema, contribuindo para a reposição do estoque pesqueiro e manutenção da biodiversidade na região.