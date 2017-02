Sanepar investe R$ 36 milhões no NP

A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) já está captando recursos para obras de saneamento nos municípios que compõem o Projeto Angra Doce. Além das obras em andamento, o volume de investimentos previsto é de R$ 36 milhões. As obras futuras devem melhorar a cobertura com coleta e tratamento de esgoto. A informação foi dada, nesta sexta-feira (3), pelo presidente da Companhia, Mounir Chaowiche, durante a assinatura do protocolo de intenções entre os governadores Beto Richa e Geraldo Alckmin.

“Queremos elevar o atendimento com coleta e tratamento de esgoto chegando o mais próximo possível dos 100%. Sabemos que é uma meta audaciosa, muito acima da média nacional, mas estamos empenhados para torná-la realidade”, afirmou Chaowiche. Atualmente, o maior indicador de atendimento na região é de Jacarezinho, com 94%. A média de atendimento das quatro cidades atendidas pela Sanepar com coleta e tratamento de esgoto é superior a 80%.

De acordo com o presidente, os recursos projetados consideram inclusive implantar coleta e tratamento do esgoto nos distritos mais populosos da região, como Marques dos Reis, em Jacarezinho, e Alemoa, em Siqueira Campos. “O indicador atual da região já é excelente, mas vamos avançar. Vamos investir em esgoto e também garantir água de qualidade para que a região possa crescer de forma ainda mais sustentável”, destacou.

O prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, destacou que a Sanepar é uma grande parceira, que tem feito investimentos no abastecimento e enfatizou o fato de a cidade ter 90% de cobertura com serviço de esgoto.

O PROJETO – O Angra Doce é um polo turístico em formação que envolve 10 municípios do Estado de São Paulo – Chavantes, Ourinhos, Canitar, Ipaussu, Timburi, Piraju, Fartura, Bernardino de Campos, Itaporanga e Barão de Antonina – e 5 do Paraná – Carlópolis, Jacarezinho, Salto do Itararé, Siqueira Campos e Ribeirão Claro, cujo sistema é autárquico.

Os municípios têm seus limites territoriais banhados pela represa da Usina de Chavantes, formada pelos rios Paranapanema e Itararé. A área de 400 km² deve ser transformada para a prática de esportes e balneários. A iniciativa ganhou força com a o projeto de lei federal 3.031/15, de autoria do deputado federal Capitão Augusto, de Ourinhos (SP). Atualmente, o projeto de lei está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal.

O protocolo de intenções entre os Estados do Paraná e São Paulo para o Projeto Angra Doce foi assinado em cerimônia realizada no Tayayá Aquaparque Hotel e Resort, em Ribeirão Claro.