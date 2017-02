Restaurante da Pousada Cabana do Lago tem promoção sábado

O Restaurante da Pousada Cabana do Lago no KM 59 da BR-153, em Guapirama, a 14 quilômetros de Santo Antônio da Platina, está com promoções incríveis para este sábado e domingo,dias quatro e cinco.

É o Prato Família para quatro pessoas,além de drinques, pizzas gourmet, lanches especiais e sobremesas dos sonhos.

O convite é para curtir o local paradisíaco e o cardápio, especialmente criado por profissionais.

Há ponte pênsil, pier para a represa, piscinas ao ar livre, estacionamento, sala de jogos (sinuca, pebolim, cacheta, pôquer, ping pong etc), amplo refeitório, auditório, sala para leitura, pista de caminhada, paisagens naturais, e até animais para deleite de crianças e adultos, como carneiros e cavalos, inclusive um bretão.

Os móveis são de estilo rústico, com madeira nativa e tratada, objetos retrô e alguns espaços possuem nomes que remete aos filmes de faroeste, como General Custer.

Estão instaladas carroça, antiquário, e outras peças,além de campo de futebol e pedalinho.