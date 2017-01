Pro Tork no Salão Moto Brasil

A Pro Tork, líder mundial na produção de capacetes e maior fabricante de motopeças da América Latina, está no 7º Salão Moto Brasil, que acontece entre os dias 26 e 29 deste mês, na capital do Rio de Janeiro. Além de participar da Feira de Negócios, uma de suas equipes de wheeling, a Alto Giro, irá agitar o público com suas melhores manobras radicais.

Para o diretor-presidente da Pro Tork, Marlon Bonilha, essa é uma boa oportunidade de expor o catálogo da marca, receber antigos clientes e fomentar novos contatos. “O evento é bem conceituado e, pela primeira vez, terá uma área exclusiva para negócios. Nossa expectativa é ótima, pois oferecemos a melhor relação custo/benefício do mercado, com linhas completas de street e off road”, afirma.

A Alto Giro possui motos de 50 a 1000 cilindradas, especialmente preparadas, com as quais seus pilotos executam saltos em arcos de fogo, pirâmides, empinadas e derrapagens. Algumas manobras contam com efeitos especiais, como o exclusivo Helmet Fire, e ainda com a interação do público. Na quinta-feira e na sexta-feira ela se apresenta às 19h; no sábado às 20h e no domingo às 18h.

Sobre a Pro Tork: A Pro Tork é a maior fábrica de peças e acessórios para motocicletas da América Latina e também a líder mundial em capacetes, tendo em seu catálogo mais de 18.000 itens de fabricação própria no Brasil. Localizada na cidade de Siqueira Campos, ao norte do estado do Paraná, a empresa negocia com mais de 50 países. Sua história teve início em 1987 com a fabricação de escapamentos de forma artesanal. Graças à qualidade dos produtos e aos investimentos, a Pro Tork cresceu e hoje conta com mais de 5 mil colaboradores.

Serviço:

Evento: Salão Moto Brasil

Data: 26 a 29 de janeiro

Local: Riocentro – Pavilhão 4 – Rua Salvador Allende, 6555 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro (RJ)

Ingresso: R$ 40 por dia

Informações: http://www.salaomotobrasil.com.br