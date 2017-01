Prefeitura de Wenceslau Braz informará o comércio sobre realização de licitações

A prefeitura de Wenceslau Braz iniciará nos próximos dias uma ação inovadora em toda a região: avisar o comércio local sobre a realização de licitações. O objetivo da medida é incentivar comerciantes e empresários do município a participar dos processos licitatórios.

Atualmente apenas cerca de 30% das licitações realizadas pelo município são vencidas por empresas locais. A baixa porcentagem é reflexo da baixa participação das empresas brazenses nos certames.

Com a maior participação dos empreendedores locais, a tendência é que este número cresça vertiginosamente daqui para frente. E o objetivo da prefeitura já está traçado: ter, até o quarto ano de mandato, 90% das licitações vencidas por empresas instaladas no município.

Para isso a receita é justamente ter a participação maciça deste setor, uma vez que não há como restringir a participação de empresas de outros municípios. Portanto, o raciocínio para ter a solução desta equação é a proporção. Quanto mais brazenses na disputa, mais chances de vitória para um brazense.

Possivelmente a partir da próxima semana a nova gestão comece a realizar licitações, todas prévia e devidamente informadas ao comércio local através de malas diretas e ampla divulgação nos meios de comunicação da prefeitura.

“A lei é clara e não podemos limitar a participação de empresas de fora, e não temos essa intenção. Mas também precisamos valorizar o comércio local, que é quem gera emprego e renda aqui para o município. Então vamos incentivar o nosso comerciante e o nosso empresário a se habilitar e participar das licitações. Quanto mais empresas nossas estiverem participando, mais chance do dinheiro ficar aqui mesmo na cidade, além da possibilidade dos produtos e serviços serem adquiridos por preços menores pela proximidade física das empresas com a prefeitura”, explica o secretário municipal do Desenvolvimento Econômico, Gilson Morais.

A lei é clara e não podemos limitar a participação de empresas de fora, e não temos essa intenção, mas também precisamos valorizar o comércio local, pois gera emprego e renda para o município”

Outra medida importante é a realização de vários processos licitatórios. Por exemplo, ao invés de um grande pregão para a compra de vários objetos de uma única vez por um grande período de tempo, a prefeitura pretende “fatiar as compras”, realizando licitações para pequenos lotes e por menores períodos de tempo.

Com mais licitações, existem mais possibilidades para que mais empresas possam vencê-las, dando oportunidades inclusive a pequenos comerciantes, que atualmente não conseguem competir com preços em muitos itens com grandes empresários, mas que podem em determinados objetos colocar preços em condições de vencer os concorrentes sem perder a margem de lucro.

“Nosso compromisso é de fortalecimento do comércio local. Quanto mais recursos conseguimos atrair e injetar nas nossas empresas, mais vamos fortalecer nossa economia e gerar empregos. São medidas simples que possuem um grande efeito prático e econômico para o município”, avalia o prefeito de Wenceslau Braz, Paulo Leonar (foto).

HABILITAÇÃO-Para que os comerciantes estejam aptos a participar das licitações a prefeitura tem uma parceria com a Acebraz (Associação Comercial e Empresarial de Wenceslau Braz) que irá permitir que comerciantes sejam orientados pelo órgão no que diz respeito à documentação necessária.

Como a maioria dos empreendedores locais, especialmente os pequenos empresários, nunca participou de uma licitação, a administração municipal julga que medida deve ser de grande valia para os “inexperientes” no assunto.

Texto: Lucas Aleixo

Foto: Gean Fábio