Prefeitura de Andirá adianta folha

Os mais de 650 servidores da prefeitura de Andirá já podem sacar o salário referente ao mês de janeiro desde ontem, sábado, dia 28, afastando especulações de possibilidades de atraso. O dinheiro já foi encaminhado ao banco, segundo relatou o Secretário de Administração do município, Dirceu Luiz.

Assim que foram informados nesta sexta- feira, dia 27, muitos servidores já foram retirar os seus respectivos holerites no departamento pessoal. O adiamento do salário corresponde a uma injeção de mais de R$ 1,9 milhão, que poderá ajudar muito o comércio local neste mês, considerado de baixa perspectiva econômica.

De acordo com o Secretário, neste valor, também constam mais de R$ 200 mil de férias da Educação e encargos sociais. No que refere-se ao reajuste do salário da categoria do magistério, cujo a elevação, de acordo com o índice percentual anunciado pelo Governo Federal, será de 7,64%. Dirceu destaca que o município de Andirá pagará o reajuste em fevereiro ou, no máximo, em março, porém, retroativo a janeiro.

O Secretário destacou, ainda, que a prefeita, Ione Abib colocou todos os secretários para trabalhar ações de economia, prospectando, assim, uma tranqüilidade na saúde econômica do município. Já foram realizadas negociações e até cancelamentos de contratos; redução de horas extras, entre outras ações.

O objetivo, segundo ele, é buscar eficiência e modernização na gestão administrativa. Para o servidor Dorival Tenerelle, adiantar o vencimento salarial ajuda muito o servidor, principalmente neste mês. “Isso deixa o funcionário muito tranqüilo e seguro”.