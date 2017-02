Direção do Food Truck reage e pretende manter a promoção neste ano em Santo Antônio da Platina

Tatiane Tieppo(foto) e Rafael Albini ,que representam a empresa organizadora do Food Truck, programado para os dias 17 a 19 deste mês em Santo Antônio da Platina, mas suspenso pelo executivo, tornaram pública uma Nota de Esclarecimento sobre a controvérsia.Os dois pretendem se reunir com o prefeito José Coelho(PHS) no meio desta semana para tratar do assunto.

Ambos estarão na cidade na terça e ficarão na região até o domingo(promoverão um festival similar nos dias 10,11 e 12 em Itararé, cidade paulista próxima à divisa com o Norte Pioneiro).

Estão dispostos a se encontrar também com os comerciantes que iniciaram o movimento.

Rafael afirmou que, ao contrário dos rumores que circularam, o evento em outubro do ano passado, faturou aproximadamente R$ 400 mil e não R$ 1 milhão.

O texto explicativo é publicado abaixo:

Em razão das notícias que saíram ma mídia de SAP na sexta feira, nós da organização do 2o Food Truck Festival SAP! queremos dizer algumas palavras:

Em primeiro lugar mostrar alguns números sobre nosso grupo.

Somos um grupo de aproximadamente 20 empresas, chegamos em SAP com aproximadamente 60 pessoas, nos hospedamos em 3 hotéis, nos alimentamos em diversos restaurantes, abastecemos mais de 1000 litros de combustível, gastamos com supermercados e panificadoras mais de R$ 15.000,00 Pois, sempre compramos os produtos que não são perecíveis para venda nos festivais nas próprias cidades, justamente para fomentar o mercado local. Materiais elétricos, hidráulicos, equipamentos diversos, bandas locais, brinquedos, etc. Ao todo beneficiamos mais de 100 famílias de SAP com a realização do evento.

Queremos agradecer a prefeitura que nos deu todo apoio na primeira edição do maior evento gastronômico que SAP já viu desde a sua criação, há mais de 100 anos.

Acreditamos que o que houve dessa vez foi apenas uma falta de comunicação, pois, estamos inclusive abrindo espaço especial para a participação dos comerciantes locais (não só ambulantes mas também com comércio em geral, roupas, acessórios, artesanatos e afins), O evento é realizado em tereno particular e não público, paga alvará dentro da lei, tem um custo altíssimo e mesmo assim emprega mais de 50 pessoas da cidade em serviços como segurança, limpeza, caixa, entrega de comida etc.

Escolhemos SAP em 2016, justamente por ser o maior pólo comercial da região, para poder levar aos habitantes e comerciantes o que existe de melhor da gastronomia mundial, para mostrar idéias que funcionam, que trazem evolução para a cidade, modernização, qualidade nos produtos oferecidos, pois possuímos todos os alvarás e licenças sanitárias, cursos de boas práticas na manipulação de alimentos, treinamentos e cuidados especiais para levar aos consumidores uma verdadeira experiência gastronômica, sem contar com as atrações musicais, infantis, promocionais que fomentam o mercado local também.

Escolhermos voltar para SAP em 2017 porque recebemos muitos pedidos da própria população e dos comerciantes locais (hotéis, comércio e supermercados), nós trouxemos mais de 10mil pessoas ao festival em 2016, ou seja, 25% da cidade.

Por fim, acreditamos que é possível sentar e conversar com a prefeitura para procurar entender o real motivo da proibição em realizar um evento, em local particular, que recolhe impostos e traz recursos e modernidade para a cidade.

