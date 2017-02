Mais 24 casas em Figueira

O prefeito de Figueira, Valdir Garcia, visitou a sede da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) nesta terça-feira (31). Ele participou de uma reunião com o chefe de gabinete e superintendente de Relações Institucionais da empresa, João Naime Neto, que explicou que os técnicos da Cohapar estão trabalhando nos últimos detalhes para o lançamento da licitação que permitirá a construção de 24 novas moradias no município, no Norte Pioneiro.

Segundo Naime Neto, com a conclusão do processo licitatório, a documentação da empresa vencedora será anexada ao projeto montado pela Cohapar e encaminhado à Caixa Econômica Federal para análise.

O presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, tem nos orientado para dar prioridade às demandas das administrações municipais por moradia, atendendo a solicitação do governador”

O banco é responsável pela gestão dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), que serão usados para financiar as obras, com investimentos estimados em R$ 2,2 milhões. Em uma próxima etapa, estão previstos a construção de mais 23 unidades.

Naime Neto ressaltou que o governador Beto Richa colocou a habitação como uma das prioridades de seu governo. “O presidente da Cohapar, Abelardo Lupion, têm nos orientado para dar prioridade às demandas das administrações municipais por moradia, atendendo a solicitação do governador”, afirma.

Investimentos – No município de Figueira, desde 2011, já foram entregues 37 moradias urbanas e nove rurais. Além de 32 no mês de setembro de 2016. Com os novos projetos previstos, os investimentos ultrapassam R$ 9,5 milhões.