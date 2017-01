Jacaré apresenta investimentos

Entre as ações da cidade sede do I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro, consta a informatização do setor de Saúde de Jacarezinho, que interligou 100% das unidades, incluindo a adoção de sistemas de gestão. Já a finalização do prontuário eletrônico está prevista para a primeira quinzena de fevereiro.

As iniciativas do município serão apresentadas a gestores que participam do encontro no dia 16, no Senac, e que propõe promover a troca de ideias e destacar como as Prefeituras podem implantar projetos de cidade digital e inteligente visando o desenvolvimento socioeconômico dos municípios.

A tecnologia é transversal a todos os setores, em especial na Saúde que significa a integração de dados, uma gestão mais eficiente e um melhor atendimento aos pacientes”

O Fórum, organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, é gratuito para servidores públicos e contará também com a participação do coordenador de Ciência e Tecnologia do Estado, Evandro Razzoto, para tratar de políticas públicas disponíveis às cidades.

As inscrições devem ser feitas pelo forum.redecidadedigital.com.br/jacarezinho

O diretor da RCD, José Marinho, ressalta que o uso de tecnologia na Saúde é umas das principais demandas do Ministério da Saúde para as Prefeituras, que podem, inclusive, sofrer com quedas de repasses. “A tecnologia é transversal a todos os setores, em especial na Saúde que significa a integração de dados, uma gestão mais eficiente e um melhor atendimento aos pacientes”, observa Marinho.

Segundo o diretor geral de Tecnologia da Informação de Jacarezinho, Geraldo Martins, foram 11 unidades de Saúde que receberam a tecnologia, além do departamento de Saúde e a própria Secretaria. “Hoje conseguimos centralizar as informações de produção dos postos de saúde, é possível acompanhar por exemplo os atendimentos realizados pelos profissionais de saúde assim como a distribuição de medicamentos ao cidadão pela farmácia central. Isso facilita a gestão em suas tomadas de decisão”, analisa ele, acrescentando que os próximos projetos incluem a adoção de Business Intelligence (BI) no setor e aquisição de tablets para atuação em campo dos agentes comunitários.

O I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro tem o apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e (União de Vereadores do Paraná (Uvepar).