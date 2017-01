Joaquim Távora negocia 200 casas

Com um saldo de 160 moradias entregues nos últimos anos e mais 42 unidades em construção, a Prefeitura de Joaquim Távora planeja reforçar ainda mais a sua parceria de trabalho com a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Em reunião realizada com o presidente da empresa, Abelardo Lupion, e o deputado estadual Pedro Lupion nesta terça-feira (24), o prefeito, Gelson Nassar, expôs o objetivo da administração municipal em construir mais 200 casas populares.

Os projetos passarão por uma análise da equipe técnica da Cohapar para verificação das fontes de recursos e faixas de renda disponíveis pelo governo federal mais adequados ao perfil da população de Joaquim Távora. “Serão 62 imóveis para o bairro Asa Branca e mais 40 unidades divididas igualmente entre a comunidade Vista Bela e a localidade de São Roque”, explicou o tavorense.

As demais moradias devem ser construídas em uma área do município adquirida pela prefeitura. A elaboração do projeto construtivo, porém depende de uma regularização dos documentos do terreno pela equipe municipal.

Segundo Lupion, a perspectiva de novas contratações é resultado do compromisso mútuo assumido pelo governo estadual e a prefeitura em investir em habitação popular. “Assim como o governador Beto Richa, o prefeito Nassar é um gestor público preocupado com as necessidades de moradia da população. Com isso, só quem tem a ganhar são as famílias que aguardam pela realização do sonho da casa própria”, declarou o presidente da Cohapar.