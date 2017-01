Ibaiti investe no bicho da seda

Produtores rurais do município de Ibaiti se reúnem nesta terça-feira (24), no centro de eventos no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel para uma grande reunião geral de produção/2017.O evento é promovido pela administração através do prefeito Antonely de Carvalho e do secretário de Agricultura, Pecuária, Meio Ambiente e Turismo Hudson Junior Gonçalves e da Fiação de Seda Bratac.

Entre outros assuntos, o encontro irá discutir investimentos para os produtores interessados em produzir bichos da seda em parceria com a empresa Bratac.

Bicho-da-seda (Bombyx mori) usada na produção de fios de seda é um inseto nativo do Norte da China mas encontra-se atualmente distribuído por todo o mundo.

A Bratac, empresa 100% brasileira, atua há mais de 70 anos no segmento de fiação de seda natural, é uma das empresas que mais investe em pesquisas. A empresa tem como missão: pesquisar e desenvolver para produzir de forma competitiva produtos de alta qualidade.A empresa participa ativamente de todas as etapas da criação do bicho da seda.

Os Sericicultores, em parceria com a Bratac, produzem os casulos do bicho da seda apoiados em uma sólida estrutura técnica que lhes garante rentabilidade na produção. Além da assistência técnica, a empresa disponibiliza os insumos necessários para boa prática da criação, assim como mudas de amoreiras, cujas folhas são utilizadas para a alimentação das larvas.

Os produtores contam com o acompanhamento durante todo o processo de produção dos casulos, que são entregues a um entreposto de recebimento instalado pela empresa na Avenida Alice Pereira Goulart (próximo à Ficai).