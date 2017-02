IAP entrega licença para marina

O governador Beto Richa e o presidente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), Luiz Tarcísio Mossato Pinto, assinaram nesta sexta-feira (3) a Licença Ambiental de Operação de Regularização para a Implantação de estruturas náuticas para o Tayayá Resort, localizado na represa de Chavantes, em Ribeirão Claro.

A licença foi entregue durante cerimônia de assinatura do Protocolo de Intenções entre os governos do Paraná e de São Paulo para o desenvolvimento do Projeto Angra Doce.

O documento autoriza o funcionamento de uma estrutura com 22 vagas secas, 30 vagas molhadas, dois atracadouros, área coberta para garagem, pátio descoberto, pista de lavagem e ainda estação de tratamento de esgoto sanitário. Além do estabelecimento, a marina pode atender todo o complexo turístico da região de Angra Doce.

O presidente do IAP destacou que o órgão apoia a implantação de marinas e empreendimentos náuticos coletivos, desde que sejam respeitadas as leis ambientais. “Devemos privilegiar a ação coletiva com a regularização de marinas comerciais ou associativas, para inibir ações individuais que podem poluir ou causar estragos no bioma aquático, além de acentuar o processo de erosão e o assoreamento da represa”, explicou Tarcísio.