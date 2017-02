Governadores do Paraná e São Paulo formalizam parceria beneficiando 5 cidades do Norte Pioneiro

Os governadores do Paraná, Beto Richa e do São Paulo, Geraldo Alckmin,ambos do PSDB, se encontrarão nesta sexta-feira, dia três, às 11h15m, no Tayayá Aquaparque Hotel e Resort, em Ribeirão Claro.Os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli(PSB) e Pedro Lupion(DEM) já confirmaram presenças.

Na oportunidade, será assinado um protocolo de intenções efetivando de forma oficial o interesse dos dois estados de investir no potencial turístico/esportivo dos municípios margeados pela represa Chavantes, formada pelo rio Paranapanema.

Há pouco mais de dois anos começaram as primeiras iniciativas para tornar a região banhada pelo lago de Chavantes em área de interesse turístico através de Lei Federal, cujo projeto de número 3.031/15, de autoria do Deputado Federal paulista, Capitão Augusto (PR/SP) da região de Ourinhos(SP) em tramitação na Câmara.O parlamentar também estará presente na solenidade, assim como os prefeitos de Ribeirão Claro, Mário Pereira(PSC), de Carlópolis, Hiroshi Kubo(PSDB) e Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno(PSB).

O desenvolvimento do turismo trará para para todo o Norte Pioneiro mais investimentos públicos e privados, atração de turistas com aumento de emprego, renda e qualidade de vida para os habitantes da região”

Após o primeiro grande evento, de repercussão nacional, promovido pelo empresário Hiroshi Kubo, na Marina Ilha Bela, com a participação de mais de 200 pessoas,a ideia cresceu e contou com a cobertura da Imprensa tanto do sudoeste paulista, como do norte pioneiro. Inclusive da TV Globo enviou o ex-deputado, escritor e repórter carioca Fernando Gabeira para a cobertura.

Na oportunidade Gabeira gravou imagens do evento e da região e o material editado foi ao ar em rede nacional em um programa apresentado por ele no canal por assinatura Globo News.

Hoje o Projeto Angra Doce já conta com a adesão do governo do Estado do Paraná e de São Paulo e prevê investimentos beneficiando diretamente cinco municípios:Ribeirão Claro, Carlópolis, Salto do Itararé e Siqueira Campos e Jacarezinho, 10 cidades paulistas utilizando o local de 400 quilômetros de extensão.

A iniciativa tem parceria com o Programa Cidades do Pacto Global das Nações Unidas, projetando o aproveitamento do potencial turístico e o desenvolvimento sustentável da região, com estímulos no segmento, maximizando dessa maneira o desenvolvimento da sócio-econômico regional.

Em vários pontos da represa será ampliada a prática de esportes, como voo livre, canoagem, rafting, pesca, trekking, paraglider, entre outros.De acordo com o prefeito e empresário Hiroshi Kubo, “o desenvolvimento do turismo trará para todo o Norte Pioneiro mais investimentos públicos e privados, atração de turistas com aumento de emprego, renda e qualidade de vida para os habitantes da região”.

Em maio do ano passado, Alckmin, acompanhado do secretário de Agricultura e Abastecimento, Arnaldo Jardim, também assinou acordo de cooperação com o governador paranaense, acompanhado do secretário da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, Norberto Ortigara. O objetivo do documento firmado em Maringá, ao contrário do que será assinado na sexta-feira em Ribeirão Claro, foi para o desenvolvimento da agropecuária nos dois Estados,abrange áreas importantes como pesquisa, inovação, informações, ações conjuntas de defesa sanitária, animal e vegetal e sinergia na questão de pesquisa e inovação.

O protocolo de cooperação abriu caminho para que os Estados – dois dos maiores produtores do setor no Brasil – desenvolvam ações conjuntas e troca de experiências em áreas estratégicas.

Leia também:

http://www.npdiario.com/economia/2016/projeto-angra-doce-garante-progresso-ao-norte-pioneiro/

http://www.npdiario.com/economia/2016/projeto-angra-doce-vai-integrar-turismo-dos-municipios-do-norte-pioneiro-e-sao-paulo/