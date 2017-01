Garantido Carnaval em Tomazina

O prefeito de Tomazina Flávio Zanrosso(foto)confirmou através de uma Nota Oficial que o Carnaval acontecerá neste ano. Devido a crise que o país passa, será cobrado uma taxa simbólica de R$ 5 por noite, para os foliões que irão todas as noites sairá por R$ 20.

“Mesmo diante da instabilidade a prefeitura decidiu manter a festividade do calendário por entender que o Carnaval já é uma festividade tradicional, integrando a cultura municipal e do turismo da cidade e que, por exemplo dos anos anteriores, tem gerado resultados, oportunizando renda para a população e aquecimento do comércio local”, está na nota.

Além do valor simbólico, também será cobrado 1 quilo de alimento não perecível que será destinado às instituições beneficentes locais, como o Hospital São Vicente de Paulo, APAE(Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e creches.