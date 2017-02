Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro visa aprimoramento e o avanço dos serviços públicos

Com uma solução caseira, Bauru (SP) vem economizando ao mesmo tempo em que agiliza os processos por meio da Gestão Eletrônica de Documentos (GED). O modelo desenvolvido pela equipe de TI da Prefeitura será apresentado a gestores durante o I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro, que acontece no próximo dia 16 de fevereiro em Jacarezinho.

O evento, organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, irá reunir prefeitos, gestores e vereadores para tratar de aprimoramento dos serviços públicos e desenvolvimento dos municípios por meio de investimentos nas Tecnologias da Informação e Comunicação. As inscrições para o Fórum são gratuitas para servidores públicos e podem ser feitas pelo http://forum.redecidadedigital.com.br/

A circulação de documentos via meio digital tem resultado em redução de custos com papel, pastas e impressões. Segundo o coordenador de Informática da Prefeitura de Bauru, Wellington Silva, cerca de R$10 mil já foram economizados desde a implantação da solução em outubro do ano passado, com 80 fluxos criados de processos pequenos, isso representa menos de 1% dos processos tramitados no ano passado. A meta até o fim de 2017 é chegar 30% de todo o fluxo.

Silva também ressalta a melhoria nos procedimentos internos das secretarias. Atualmente, finanças, jurídico e desenvolvimento econômico, por exemplo, já atuam com o sistema. “As secretarias passaram a pensar nos fluxos”, observa ele. “O fluxo de papel é muito grande. Criamos 153 mil documentos físicos e 10 milhões de impressões em 2016. Nossa estimativa é economizar R$300 mil depois de toda a implantação”, conta o coordenador de Informática.

Outra ferramenta desenvolvida pela equipe de programadores da Prefeitura também possibilitou maior controle sobre as taxas de obras no município. “Hoje a Secretaria consegue ter uma visão de tudo que entra e quanto tem para arrecadar”, completa.

Além de Bauru, haverá apresentação de iniciativas desenvolvidas em Jacarezinho, Wenceslau Braz, Santo Antônio da Platina e Ribeirão Claro, nas áreas da Saúde, Internet Gratuita, Georreferenciamento e Segurança. O evento também contará com a participação do coordenador de Ciência e Tecnologia do Estado, Evandro Razzoto, para tratar de políticas públicas disponíveis aos municípios.

O diretor da RCD, José Marinho, explica que o objetivo do Fórum é estimular investimentos, promover a troca de experiência e aproximar gestores de soluções que visam dar eficiência à máquina pública e melhorar a qualidade de vida da população por meio da tecnologia. O I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro tem o patrocínio bronze da Nick Network e apoio da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), Associação Brasileira de Internet (Abranet), Associação dos Municípios do Médio Paranapanema (Amepar) e União de Vereadores do Paraná (Uvepar).

Serviço:

I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro

16 de Fevereiro, em Jacarezinho

Inscrições gratuitas para servidores públicos: forum.redecidadedigital.com.br

Informações: forum@redecidadedigital.com.br ou pelo (41)3015-6812