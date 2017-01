Duplicação favorece Norte Pioneiro

Equipes de trabalho da concessionária CCR Rodonorte deram início aos serviços de colocação das primeiras camadas de pavimento nas obras de duplicação da PR-151, entre Ponta Grossa e Jaguariaíva. Os serviços desta nova etapa estão concentrados entre os km 252 e 257. Quando concluída, a duplicação favorecerá a população do Norte Pioneiro, pois agilizará as viagens pessoais e comerciais entre a região e Curitiba.

As obras partem do trevo de acesso a Piraí do Sul e seguem até as proximidades da base de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) acompanha e fiscaliza todas as etapas das obras. Além das primeiras camadas de asfalto, os motoristas que passam pelo local podem observar a fase final dos serviços de limpeza e terraplanagem nos pontos onde a pavimentação ainda não foi iniciada.

“A malha rodoviária do Paraná está passando pelo maior programa de duplicações dos últimos 25 anos. A ampliação da capacidade das rodovias visa atender as atuais demandas de tráfego, aumentar a segurança da população e facilitar o escoamento da nossa produção agrícola e industrial”, destaca o secretário de Infraestrutura e Logística, José Richa Filho.

INVESTIMENTOS – Cerca de R$ 25,6 milhões estão sendo investidos nesta nova etapa de duplicação. Está previsto, no cronograma das obras, a construção de dois retornos em nível (quilômetros 252,4 e 254), sendo que o primeiro será utilizado pelos usuários da rodovia como acesso à base de Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU).

A pavimentação do novo trecho dá continuidade a duplicação atual existente entre Ponta Grossa, Castro e Piraí do Sul, em direção a Jaguariaíva. As pistas duplas diminuem o tempo de percurso, aumentam a segurança e conforto de motoristas e pedestres, além de minimizar os potenciais conflitos entre o tráfego urbano e o tráfego rodoviário. A estimativa é que as obras beneficiem mais de 450 mil moradores dos municípios de Ponta Grossa, Carambeí, Castro, Piraí do Sul e Jaguaraíva, além de pelo menos 400 mil do Norte Pioneiro.

FEVEREIRO – No próximo mês, uma nova frente de obras iniciará os serviços de duplicação de mais 10 quilômetros na rodovia. Também em Piraí do Sul, entre os km 242 e 252 da rodovia, serão executadas as primeiras obras de limpeza e terraplanagem do trecho.