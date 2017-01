Diretor nega ação em food truck

O diretor de Cultura platinense, Antônio Altvater(foto) assegurou, na tarde desta terça-feira,dia 31, que a prefeitura não investiu recursos financeiros na instalação e funcionamento do Food Truck no ano passado e nem em 2017.

“Eu apenas sugeri o terreno, é um evento particular.Pedi para contratarem segurança da cidade, assim como fornecimento de gás, água e eletricidade”, declarou.

Ele disse respeitar a postura dos comerciantes locais, no entanto é favorável à instalação, “pois movimenta o comércio, como os postos de combustível, e divulga o município; tivemos oito mil pessoas no local em três dias em 2016”, assinalou.

Dias 17, 18 e 19 de fevereiro, após quatro meses da primeira vez, Santo Antônio da Platina receberá novamente os Food Trucks. No ano passado, os cerca de 20 veículos se instalaram no final da avenida Palma Rennó e causaram polêmica. Traduzido do inglês, “caminhão de comida”, ou carro de comida, é um espaço móvel que transporta e vende alimentos.

O chamado festival trouxe churro espanhol, hambúrguer artesanal, sorvete francês, comida mexicana e texana, sanduíches especiais, comida alemã, japonesa, tailandesa e pretende repetir.

Empresários que possuem estabelecimentos comerciais que abrem à noite manifestam descontentamento com o fato, argumentando possuir melhores condições sanitárias, preços melhores, funcionários etc.