Comércio reclama de food truck

Dias 17, 18 e 19 de fevereiro, após quatro meses da primeira vez, Santo Antônio da Platina receberá novamente os Food Trucks. No ano passado, os cerca de 20 veículos se instalaram no final da avenida Palma Rennó e causaram polêmica. Traduzido do inglês, “caminhão de comida”, ou carro de comida, é um espaço móvel que transporta e vende alimentos.

O chamado festival trouxe churro espanhol, hambúrguer artesanal, sorvete francês, comida mexicana e texana, sanduíches especiais, comida alemã, japonesa, tailandesa e pretende repetir.

Empresários que possuem estabelecimentos comerciais que abrem à noite promoverão uma reunião no meio desta semana para discutir o assunto.

Eles manifestam descontentamento, argumentando que pagam tributos na cidade e os “de fora” simplesmente usam matéria-prima de outras regiões “oferecem sanitários sem o mínimo de higiene e produtos sem fiscalização da Vigilância Sanitária, além de não oferecerem segurança nem acessibilidade”.

Também criticam o fato de se instalarem nos finais de semana, tirando freguesia dos comerciantes locais, “além da chuva frequente e da crise econômica ainda temos que enfrentar concorrência desleal e predatória”, afirmou um dos insatisfeitos.

Veja como foi em outubro de 2016:

http://www.npdiario.com/noticias-da-regiao/2016/food-truck-acaba-hoje-em-s-antonio/