Associação entrega prêmios

Os consumidores premiados na Campanha Natal de Luz, do comércio de Jacarezinho receberam na manhã desta quinta-feira, dia 26, os prêmios sorteados no dia 14 de janeiro. Ao todo, mais de 80 mil cupons foram depositados nas urnas. Cinco foram premiados.

O prêmio principal, ou melhor, os prêmios, pois foi necessário o uso de um caminhão para descarregá-los na casa da contemplada, saíram para uma estudante de 17 anos.

Camila Tufanini Calegari, moradora do bairro Nova Alcântara recebeu em casa a mobília completa da casa, contendo um guarda roupa, uma cama box, uma cabeceira, uma TV 32 polegadas, um home theater, um jogo de sofá, um fogão, uma geladeira, um jogo de cozinha e uma mesa com cadeiras.

A estudante depositou apenas um cupom na urna e foi sorteada entre os mais de 80 mil concorrentes. A mãe dela, Regina Calegari disse que a família nunca foi contemplada em nenhum sorteio. Parte dos móveis ela ainda não tinha ou iria trocar, como foi o caso do jogo de cozinha, do conjunto cama box e do home theater.

Os outros consumidores contemplados foram Maria Carolina Casa Grande, que ganhou uma moto 0km; Paola Rafaela Alcântara, contemplada com uma TV 40 polegadas; Rosana Aparecida Cardoso, ganhadora de dois tablets e Arnete Ferreira, de Joaquim Távora, que ganhou um telefone celular.

O presidente da Acija, Laércio Taborda, avalia que os resultados da campanha para o comércio de Jacarezinho foram muito bons. “Muitos consumidores tiveram interesse em participar do sorteio dos prêmios, sobretudo do caminhão de prêmios. O resultado mais importante da campanha é o incentivo ao consumidor e a parceria do empresário, que mostra a força do comércio de Jacarezinho, que gera emprego e renda no próprio município”, comemora o presidente da Acija.

Além de premiar os consumidores, a campanha Natal de Luz também premiou os vendedores. Nos cupons, o consumidor indicava o nome do vendedor que o atendeu. Ao ser contemplado, os vendedores indicados ganharam prêmios de R$ 200 cada um.