Inaugurado ‘Empório Dom Alício’

Abriu no centro de Santo Antônio da Platina a mais nova opção de entretenimento, sabor e lazer no Norte Pioneiro. O Empório Dom Alício(fotos) na esquina das ruas Coronel Joaquim Rodrigues do Prado e avenida Coronel Oliveira Motta foi inaugurado na antiga residência – erguida na década de 70 do século passado – de um icônico ex-prefeito local, o saudoso médico Alício Dias dos Reis, avô paterno de Tatiana Reis (uma das sócias junto com seu cunhado, Guilherme Amaral).

Funcionando também como petiscaria, atende das dez da manhã até 22 horas de segunda a sexta-feira.Domingo é fechado ,mas sábado abre das nove às 13 horas, com porções e pratos quentes e deck para o happy hour(são dois ambientes, sendo um reservado na adega e outro na frente,ambos confortáveis e modernos).

O chope, a cerveja e o hamburguer são artesanais e possuem dezenas de opções, e a qualidade dos embutidos e frios Ceratti são outros diferenciais,podendo atender ainda aniversários, reuniões e outros eventos sociais.

Doces variados,espumantes, vinhos, destilados de várias origens, além de molhos, chocolates, bolachas,cookies, bolinhos como o de carne seca desfiada e mandioca, azeitonas, temperos, massas, entre outros.

O telefone é (43) 3534-6568

e a fan page:

https://www.facebook.com/emporiodomalicio/?fref=ts