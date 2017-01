Abertas inscrições para Fórum de Cidades Digitais da região

Já estão abertas as inscrições para o I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro, que será realizado no dia 16 de fevereiro em Jacarezinho. O evento, gratuito para servidores públicos, é organizado pela Rede Cidade Digital (RCD) em parceria com a Prefeitura de Jacarezinho, abrindo o calendário de atividades em 2017 da iniciativa que atua no estímulo ao surgimento das cidades inteligentes em diversos estados do país.

O Fórum, apoiado pela Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (Amunorpi), é direcionado para prefeitos, gestores, vereadores e demais interessados na promoção do desenvolvimento socioeconômico das localidades e tem o objetivo de aproximar poder público das Tecnologias da Informação e Comunicação. As inscrições podem ser feitas pelo forum.redecidadedigital.com.br

Com o momento enfrentado de dificuldades financeiras pelos municípios, o diretor da RCD, José Marinho, ressalta a importância das Prefeituras voltarem às atenções para os investimentos em tecnologia, capazes de reduzir custos, aumentar a arrecadação e, principalmente, dar mais eficiência aos serviços prestados aos cidadãos.

“A população espera por gestões mais inovadoras, atendimentos rápidos e acessíveis na internet e uma cidade mais conectada e atrativa para empresas, impulsionando o seu desenvolvimento. E todo esse processo passa por uma estruturação tecnológica adequada e adoção de ferramentas que aprimorem a máquina pública e melhorem a vida das pessoas”, observa Marinho. “É neste sentido que a RCD realiza fóruns mostrando soluções e modelos voltados para pequenos e médios municípios”, completa.

Em pauta no encontro, exemplos, soluções de mercado, políticas públicas, linhas de financiamento e um amplo diálogo sobre os benefícios das cidades digitais e inteligentes.

Serviço:

I Fórum de Cidades Digitais do Norte Pioneiro

16 de Fevereiro, em Jacarezinho

Inscrições gratuitas para servidores públicos

forum.redecidadedigital.com.br

Informações: forum@redecidadedigital.com.br ou pelo (41)3015-6812