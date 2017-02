Prefeito suspende Food Trucks

O prefeito de Santo Antônio da Platina José da Silva Coelho Neto, após repercussão de matérias publicadas no npdiario ao longo dos últimos dias, suspendeu na tarde desta sexta-feira, dia três,a realização de Food Trucks conforme já estava programado.Foi durante reunião com comerciantes que possuem estabelecimentos comerciais que funcionam no período noturno.

Zezão decidiu prestigiar o comércio local e sugeriu a criação de uma entidade que integre os comerciantes para formalizar as reivindicações da categoria.Hoje, já existe um grupo de Whatsapp com 20 integrantes.

Também prometeu que o executivo vai elaborar uma lei regulamentando as vendas de autônomos e ambulantes.

O evento não foi cancelado oficialmente, mas dificilmente será realizado depois da polêmica.

