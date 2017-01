Residencial Monte Carlo inova e atrai interessados em S.Antônio

Lançamento será no próximo sábado

Residencial Mont e Carlo será lançado no próximo dia 17(sábado) em Santo Antônio da Platina.São 382 unidades com preços imbatíveis.O investimento é da Cimentec, de Andirá, após planejamento e pesquisa de mercado que apontou o município como o melhor e mais promissor em todo o Norte Pioneiro.

São parcelas de apenas R$ 488,56, sem comprovação de renda e condições diferenciadas para micro e pequenos investidores.O financiamento é direto e flexível.

A Nalesso & Villani Imóveis, que avaliza a iniciativa, sediará o ponto de vendas na avenida Oliveira Motta( 43- 3534-9009 ).

O loteamento fica numa área que pertencia à família do saudoso Pedro Paulo Marques, de conceituada e tradicional família platinense.

A área total é de 217.800m², sendo que 95% compreende lotes 10X20 (duzentos metros quadrados) com financiamento direto com o loteador,sem burocracia nem procrastinação.

Acesso rápido para a região central(a exatos 800 metros do Colégio Estadual Rio Branco ou 900 metros do Supermercado Molinis),a qualidade das construções do entorno e a segurança absoluta numa região sem ações de marginais são outros fatores para se avaliar antes da compra.

O baixo custo de manutenção, a maior valorização com o passar dos anos e a estabilidade fará com que os lotes se tornem uma das principais formas de investimento, seja para moradia ou como uma alternativa de renda para famílias de todo o Norte Pioneiro e sul de São Paulo.

A vista privilegiada, a extensa área verde, as facilidades para aquisição e, notadamente, o grande potencial de retorno financeiro são outras características da iniciativa, além de um grupo de empreendedores de alta credibilidade.

A seriedade e o respeito aos clientes há mais de 30 anos da Cimentec Incoporações Imobiliárias transferem ainda mais prestígio e solidez ao investimento.