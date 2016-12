Projeto Angra Doce garante progresso para região

Há pouco mais de dois anos começaram as primeiras iniciativas para tornar a região banhada pelo lago de Chavantes, em área de interesse turístico através de Lei

Federal, cujo projeto de número 3.031/15, de autoria do Deputado Federal paulista, Capitão Augusto (PR/SP) da região de Ourinhos(SP) em tramitação na Câmara, já passou pela aprovação de duas comissões.

Faziam parte de um pequeno grupo de trabalho,o Deputado Federal Capitão Augusto, o Prefeito Maurício de Souza, de Ribeirão Claro e o Empresário Carlopolense Hiroshi Kubo, do Grupo Ilha Bela e hoje prefeito eleito de Carlópolis. As primeiras reuniões ocorreram na Câmara de Vereadores e no Resort Tayaya, em Ribeirão Claro. O trabalho daquele grupo cresceu substancialmente e com adesões de importantes lideranças políticas e empresariais de São Pauloe Paraná.

Após o primeiro grande evento, de repercussão nacional, promovido pelo empresário Hiroshi Kubo, na Marina ILHA BELA, com a participação de mais de 200 pessoas. O evento contou com a cobertura maciça da imprensa tanto do sudoeste paulista, como do norte pioneiro paranaense, inclusive da TV Globo, que se fez presente no evento, através do seu repórter Fernando Gabeira, ex-deputado federal pelo Estado do Rio de Janeiro.

Na oportunidade Gabeira gravou imagens do evento e da região e o material editado foi ao ar em rede nacional em um programa apresentado por ele no canal por assinatura Globo News.

Hoje o Projeto Angra Doce já conta com a adesão do governo do Estado do Paraná e de São Paulo. Recentemente, a iniciativa foi objeto do tema de reunião entre os Governadores Beto Richa (PSDB/ PR) e Geraldo Alckmin (PSDB/sP). Com o empresário Hiroshi Kubo, frente à gestão do Município de Carlópolis, a partir do próximo dia primeiro de janeiro, o projeto Angra Doce terá um impulso maior entre os municípios paranaenses que fazem parte do Projeto.

De acordo com o prefeito eleito, empresário Hiroshi Kubo, “o desenvolvimento do turismo trará para toda a região mais investimentos públicos e privados, atração de turistas com aumento de emprego, renda e qualidade de vida para os habitantes da região”.

