Problema afeta abastecimento

Nesta quinta-feira (29), a queda de energia elétrica em poços do sistema de abastecimento de Santo Antônio da Platina está prejudicando o fornecimento de água em vários bairros. A previsão é que o retorno do abastecimento ocorra de forma gradativa, sendo normalizado nesta sexta-feira.

O abastecimento está prejudicado nos seguintes bairros: Residencial Porto Seguro, Aparecidinho I, II e III, Conjuntos José Afonso, Alceu Garbelini, Dr. Jamidas, João Furtado, Santo Angelo, Jardim Vista Alegre, São João, Vila Ribeiro, Jardim São Francisco, Jardim Egea, Residencial Egea, Jardim das Palmeiras, Conjunto Álvaro de Abreu, Jardim Monte das Oliveiras, Parque Alvorada, Jardim Santa Mônica, Jardins Bela Vista I e II, Vitória Régia, Colina Verde, Monte Verde, Santa Crescência, Parque do Pavão III e Rennó Park.

Ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios. A Sanepar conta com a participação de todos!

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.