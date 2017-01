Prefeitura abre inscrição para contratação

A prefeitura de Andirá abriu edital para o Processo Seletivo Simplificado (PSS) de provas de títulos para contratação de cinco profissionais para a área de Fiscal de Obras e Posturas. O contrato será por tempo limitado e tem como objetivo atender necessidade emergencial do poder público no setor. As inscrições são gratuitas. Quem tiver interesse, pode se inscrever diretamente no Departamento de Fiscalização, que fica no prédio da prefeitura . As inscrições serão das nove às 12 horas e das 13h30m às 16 horas, entre os dias quatro a oito de abril.

De acordo com o edital, o salário será de R$ 1.719,46, para o cumprimento de oito horas diárias, sendo 40 horas semanais (podendo ser convocados nos finais de semana); a vigência da contratação será de seis meses, podendo ser prorrogada por mais seis meses. O interessado deverá ter no mínimo 18 anos e ensino médio completo. No que tange a classificação da titulação, o interessado que apresentar Certificado de Conclusão de Curso de Capacitação na área de construção civil (pedreiro, azulejo, pintura, etc) OU atestado de matrícula em curso superior.– terá 10 pontos, por certificado, com limite no máximo em 20 pontos.

Para os que apresentarem Certificado de Conclusão de Curso Técnico na área de construção civil (Técnico em Edificações; etc) ou de Curso Superior em área que não seja da construção civil, terá 15 pontos por certificado, limitado ao máximo de 30 pontos. Aos interessados que apresentarem Certificado de Conclusão de Ensino Superior na área de construção civil (engenharia civil, arquitetura, engenharia elétrica, etc.), terá 20 pontos para cada certificado, com um total de no máximo 40 pontos; já os que têm certificado de pós-graduação na área de construção civil, terá para cada certificado, um total de 30 pontos, limitado no máximo de 60 pontos.