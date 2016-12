Orçamento de 2017 prevê investimentos importantes para o Paraná, diz Romanelli

Foi aprovado o projeto de lei que trata da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017. O total de receita fixada para o exercício do ano que vem, é de R$ 56 bilhões.

O deputado estadual Luiz Claudio Romanelli (foto), líder do governo na Assembleia Legislativa, explicou que mesmo com o país passando por uma grave crise econômica, o Paraná está com as contas equilibradas e com recursos para investimentos.

“O orçamento é de R$ 56 bilhões que prevê investimentos importantes. Mais de 34% na área da educação, investimentos na saúde, na infraestrutura, em obras de diversos segmentos da sociedade, apoio aos municípios, o que é essencial para que nossa economia cresça.”, disse.

Romanelli também afirmou que o gasto do orçamento com pessoal será de R$1,4 bilhão. “São recursos para a implantação das promoções e progressões em janeiro, integralmente, e para pagar nos meses subsequentes os valores atrasados”, disse.

Para os investimentos em Saúde, Educação e Ciência e Tecnologia, os recursos serão de R$ 33,3 bilhões. Na área da Educação o valor a ser aplicado em 2017 é de R$ 9,5 bilhões. Em Saúde, que responde por 12% da receita de impostos, o valor para o próximo ano é de R$ 4,6 bilhões. Já o investimento em Ciência e Tecnologia, que tem como base de cálculo o valor de R$ 20,4 bilhões, o valor a ser investido no próximo exercício é de R$ 409 milhões.

Para Segurança Pública está previsto um orçamento no valor de R$ 4,2 bilhões, enquanto que os investimentos do Governo do Estado, juntamente com as empresas públicas e autarquias, estão estimados em R$ 7,6 bilhões.