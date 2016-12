Mais 40 casas em Salto do Itararé

Nesta quinta-feira (22), representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) e da Prefeitura de Salto do Itararé entregaram as chaves de 40 casas populares. O residencial Vereador Jorge Vieira de Carvalho foi construído graças à parceria do Governo do Paraná, por meio da Cohapar, Copel e Sanepar, com o Governo Federal e Prefeitura.

Os imóveis foram construídos dentro do Programa Minha Casa Minha Vida, modalidade Sub50, para municípios com menos de 50 mil habitantes. As moradias têm 40,99 m² com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço.

As famílias moravam em condições de vulnerabilidade social, em áreas de risco, e não pagarão nada pelas casas que são totalmente subsidiadas pelo poder público. As famílias passam a viver em casas seguras e com toda a infraestrutura necessária.

De acordo com o prefeito de Salto do Itararé, Israel Domingos, os investimentos em habitação popular trouxeram desenvolvimento e qualidade de vida para muitas famílias na cidade. “Com a melhoria das condições de vida, propiciada pelas novas moradias, incentivamos que os beneficiários resgatem sua autoestima e a cidadania, sem contar que vão viver com mais tranquilidade e segurança”, afirmou o prefeito.

Para o coordenador regional da Cohapar em Cornélio Procópio, Douglas Carneiro de Oliveira, a entrega representa o sucesso da política habitacional do governo estadual. “Graças às parcerias do poder público em todos os níveis, muitas famílias melhoraram de vida com a conquista de novas moradias em todo o Paraná. O governador Beto Richa colocou a habitação como uma das prioridades de governo e estamos ajudando milhares de famílias a realizarem o sonho de conquistar uma moradia mais digna”, disse o coordenador.

Juliane da Silva, 38 anos, dona de casa, e o marido Marco Antônio de Oliveira, 41 anos, lavrador, moram com dois filhos em uma casa cedida e acreditam que a vida vai melhorar bastante a partir de agora. “Todo mundo sonha em ter o seu cantinho, tenho certeza de que tudo vai mudar, vamos deixar a casa do jeito que sempre sonhamos. Ter a nossa casa parecia uma coisa impossível que só hoje com as chaves na mão é que estou acreditando que é verdade”, contou Juliane.

Ademir Cândido Leal, 49 anos, desempregado, e a esposa Leonina Tavares Leal, 48, dona de casa, moram na casa do pai de Leonina e disseram que hoje é um dia muito especial. “Para a gente que não têm boas condições financeiras, ter uma casa é praticamente um sonho que nunca vai se realizar, mas hoje só temos motivos para sorrir, é o dia mais feliz de nossas vidas”, afirmou Leonina.

Desde 2011, o município de Salto do Itararé foi beneficiado com investimentos públicos que chegam a R$ 2,1 milhões beneficiando 34 famílias de pequenos produtores e mais 40 da área urbana. Outras 38 famílias receberam a titulação de seus imóveis.