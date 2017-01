Justiça Federal orienta sobre isenção do pedágio

O polêmico pedágio de Jacarezinho continua rendendo reportagens.A Justiça Federal,agora, está concedendo isenção de pagamento da praça, no km 1 da BR-369, para motoristas que ingressarem com ações contra a cobrança. A decisão que embasa os pedidos foi proferida em uma das várias ações impetradas na Justiça Federal do Paraná.Moradores do Norte Pioneiro,para chegarem até Ourinhos(SP), e vice-versa, arcam com R$ 34,20 para ir e voltar com carros de passeio, mas o preço é maior para veículos mais pesados.

A Justiça federal esclarece os procedimentos sobre a ação de isenção e os horários disponíveis.

ATENDIMENTO – AÇÕES DO PEDÁGIO:

MANHÃ: DAS 8H30 ÀS 11H30

(20 PESSOAS + 5 IDOSOS)

TARDE: DAS 13H ÀS 18H

(8 PESSOAS + 2 IDOSOS)

SISTEMA DE SENHAS (As senhas começarão a ser entregues apenas a partir do horário de atendimento)

ESCLARECIMENTOS – AÇÃO PEDÁGIO

FORMAS DE DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO:

1) Atermação presencial na Justiça Federal de Jacarezinho:

2) JUS POSTULANDI:

a) Acesse o site http://www.jfpr.gov.br/ e clique no link “e-proc v2” OU acesse https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/

b) Clique em “Cadastre-se aqui” e, em seguida, em “Cadastrar Jus Postulandi”

c) Escolha a opção “Cadastrar-se sem certificado digital”

d) Preencha os dados solicitados

e) Compareça à Justiça Federal apenas para validar seu cadastro e obter a senha.

f) Acesse novamente o site do e-proc e faça o login para, em seguida, distribuir o processo, juntando a petição inicial, além da documentação necessária.

3) Por meio de advogado

“O advogado é indispensável à administração da Justiça” (CF/88, art. 133, 1ª parte)

DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DE AÇÃO DE ISENÇÃO DE PEDÁGIO/JACAREZINHO

Pasta:

Para pessoa física:

– Cópia RG e CPF

– comprovante de endereço recente (de preferência do último mês), tais como, conta CPFL, conta água, conta telefone, etc.,

Documento especial:

Declaração de endereço (quando o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa).

Quando pessoa jurídica:

– Cópia RG e CPF do representante legal

-Contrato social

– inscrição no CNPJ

-Documento que comprove ser microempresa/empresa de pequeno porte

-Cópia do documento que comprove a propriedade de veículo automotor (CRV/licenciamento) em nome da empresa.