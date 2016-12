Falta de energia e alto consumo provocam desabastecimento em Siqueira e Carlópolis

A Sanepar informa que na manhã deste sábado (24) faltou energia na captação de água do Rio Água Fria, que abastece o sistema de Siqueira Campos. A energia já foi restabelecida. No entanto, com o alto consumo de água não foi possível ainda recuperar os níveis dos reservatórios. Por esta razão, os bairros Centro, Portal, Sol Nascente, Loteamento Palmonari, Bom Jesus e Estação poderão ter falta temporária de água. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 22 horas e será de forma gradativa.

Também faltou energia na captação de água do Jabuticabal, em Carlópolis. A energia já foi restabelecida, mas os níveis baixos dos reservatórios e o alto consumo de água estão provocando falta temporária de água para as regiões dos bairros Novo Horizonte e Vista Alegre. O abastecimento só deve voltar à normalidade a partir das 22h e será de forma gradativa.

Só ficarão sem água os clientes que não têm caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Assim, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.

A orientação é evitar desperdícios.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.