Entidade de Andirá é participativa

A ACEAD(Associação Comercial e Empresarial de Andirá) é uma das mais ativas do Norte Pioneiro.Só em dezembro, participou de vários eventos e atividades.

Colaboradores da entidade e membros da Instituição SESC – Serviço Social do Comércio estiveram na regional de Cornélio Procópio.

O objetivo do encontro foi conhecer o portfólio de serviços que o SESC oferece, a fim de moldar uma forte parceria para o próximo ano.

O encontro foi de grande valia, e já culminou em um novo encontro à ser realizado na segunda quinzena de janeiro, para desenhar um calendário de ações no município de Andirá-Pr.

Campanha Cantinho dos Sonhos ACEAD 2016, levou mais uma vez a alegria às crianças.

Na véspera de Natal,dia 24, a entidade realizou a entrega de presentes às crianças que foram contempladas em mais uma edição da Campanha Cantinho dos Sonhos ACEAD.

Como nos anos anteriores, a ACEAD conta com a Casa do Papai e Mamãe Noel instalado na própria entidade, no período em que o comércio tem o seu funcionamento até às 22:00h. Para as crianças que visitam o bom velhinho, estas têm a oportunidade de participarem da “Campanha Cantinho dos Sonhos ACEAD”.

As respostas foram muito criativas, como a Fátima de 08 anos que escreveu “Papai Noel esse ano eu ajudei minha mamãe em casa, obedeci a professora as vezes, briguei mas pedi desculpa e obedeci muito a mamãe e a professora”.

Para viabilizar esta importante ação, a ACEAD contou com o apoio do SICOOB, empresários e também funcionários que contribuíram com doações em brinquedos ou em dinheiro. Toda a diretoria da entidade e colaboradores agradece às doações recebidas, que possibilitaram levar um Natal mais especial para os pequ

ACEAD e parceiros promoverão Campanha Natal Solidário em prol do Lar dos VelhinhosDurante o mês de Dezembro, a ACEAD – Associação Comercial e Empresarial de

Andirá ao lado de importantes parceiros, Rotary, Rotaract e Interact, promoveram a “Campanha Natal Solidário 2016 – Ajude o Bom Velhinho a ajudar o Lar dos Velhinhos”.

A Ação tevecomo objetivo, arrecadar panetones para proporcionar um Natal ainda mais especial ao Lar dos Velhinhos Dona Aracy Barbosa. Foi um sucesso! Muitos empresários e também munícipes contribuíram com a ação.

No dia 23, foi realizada a entrega dos panetones pelo Papai e Mamãe Noel da Associação Comercial. Estiveram presentes a Presidente da ACEAD Silvia Flores e colaboradores da entidade, membros do Rotary Sebastiana J. Ribeiro Dalossi e Mônica de Fátima Fernandes Cambi, a representante do Rotaract Caroline Farinha e o Presidente do Lar dos Velhinhos DonaAray Barbosa, João Adirson Ramos.

