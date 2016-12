Distribuidora de adubo em Ribeirão Claro

A Secretaria de Agricultura da prefeitura de Ribeirão Claro recebeu na terça-feira (20) uma distribuidora de adubo. O implemento já está disponível para ser usado no apoio a produtores rurais do município atendidos pela prefeitura. No início de janeiro chegam um trator traçado, uma carreta hidráulica com capacidade para cinco toneladas e uma chorumeira.

Os equipamentos foram custeados com uma emenda parlamentar do ex-deputado federal Abelardo Lupion (DEM). De acordo com o secretário de Agricultura, Benício Mareca, o executivo municipal continua trabalhando mesmo na reta final do mandato. “O prefeito Maurício e toda sua equipe não param de trabalhar em prol da população ribeirão-clarense”, disse. “Continuaremos fazendo nosso melhor até o último dia de 2016”, finalizou.