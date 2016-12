Curso de ‘Bolo Bombom’

No começo de 2017 em Jacarezinho

Surge uma oportunidade para preparar delícias da culinária e, para quem desejar, também ganhar um dinheiro extra ou ainda surpreender a família.

O curso de gastronomia especializado em Bolo Bombom(foto) está com inscrições abertas no Senac de Jacarezinho.

O objetivo é proporcionar aos participantes conhecimentos e habilidades para preparar, montar e decorar bolos com diversos tipos de massas e recheios.

A carga horária é de 15 horas de nove a 13 de janeiro de 2017 das 19 às 22 horas de segunda a sexta-feira.

Informações e Matrículas: www.pr.senac.br ou (43) 3511-3000.