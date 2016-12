Cabana do Lago revoluciona turismo rural

Um local aprazível de cerca de um alqueire com todos os tipos de entretenimento possíveis situado no KM 58 da rodovia BR-153,em Guapirama, a 15 quilômetros de Santo Antônio da Platina,está prestes a ser concluído.A Cabana do Lago é mais do que uma pousada rural e sim um novo conceito em conforto, lazer familiar e recanto de descanso e eventos.

Os proprietários, Adriane e Junior Pucci(numa das fotos com os dois filhos, Alexandre e Augusto) resolveram investir pesado na ideia, gestada em suas frequentes viagens ao exterior.

Não por acaso, os três chalés dos 10 previstos possuem decoração de bom gosto, com motivos country e decoração inspirada no velho oeste,mas o luxo está presente também no ar condicionado, chave digital e lençol de fio egípcio,por exemplo.

Há ponte pênsil,pier para a represa, piscinas ao ar livre,estacionamento, sala de jogos(sinuca,pebolim, cacheta,pôquer,ping pong etc), amplo refeitório,auditório, sala para leitura,pista de caminhada,paisagens paradisíacas,e até animais para deleite de crianças e adultos,como carneiros e cavalos, inclusive um bretão.

Os móveis são de estilo rústico, com madeira nativa e tratada,objetos retrô e alguns espaços possuem nomes que remete aos filmes de faroeste,como General Custer.

Já estão instalados carroça,antiquário, e outras peças.Haverá campos de tênis, futebol suíço,recreacionista responsável pela animação,”queremos um ambiente que ainda não existe no Norte Pioneiro, com segurança e modernidade com um toque rural e saudosista,mas estamos abertos a sugestões, o projeto está em andamento e será melhorado com as ideias de nossos amigos”,afirma Pucci.

