Agência do Trabalhador oferta 10 vagas em Wenceslau Braz

A Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz conta atualmente com dez ofertas de empregos disponíveis. A maioria das vagas não exige maior nível de escolaridade.

Confira as dez oportunidades: uma para balconista do sexo feminino para trabalhar em uma panificadora em Curitiba; duas vagas para motorista; duas vagas para agente funerário, com exigência de Carteira de Habilitação B; uma vaga para serralheiro com experiência; uma vaga para vendedor ou vendedora de cosméticos; uma vaga de auxiliar administrativo para sexo feminino com exigência de conhecimento de informática e Ensino Médio completo; uma vaga para instrutor de informática e uma vaga para borracheiro.

Os interessados devem comparecer na Agência do Trabalhador de Wenceslau Braz, na esquina das ruas Engenheiro Brandão com a Barão do Rio Branco, com a carteira de trabalho em mãos e demais documentos pessoais. Maiores informações também podem ser obtidas pelo telefone: (43) 3528 1222.