Tati Zaqui hoje no Estação Club Bar em Wenceslau Braz.

Das 22 horas de sábado até cinco horas da manhã de domingo

Pela primeira vez no Norte Pioneiro, a dona de sucessos com milhões de visualizações no Youtube, e ainda quase 1 milhão e 500 mil inscritos no seu canal, sucesso em todo o Brasil e diversos países, Tati Zaqui(fotos).Neste sábado, dia 24, das 22 até cinco horas da manhã de domingo no Estação Club Bar, em Wenceslau Braz.

As festas Malandramente (5.º edição) e Manicômio (2.º edição) se juntaram para trazer uma das mulheres mais famosas e estilosas do Brasil para a região, além de diversas outras atrações.

Segurança especializada, show nacional, camarotes open bar e open food, sucessos regionais, Djs tocando os sucessos atuais, fotógrafo profissional, bar de qualidade, gente bonita, entre outras atrações que sempre fizeram Malandramente um sucesso regional, e Manicomio um sucesso em ascensão.

Não fique de fora dessa, quem já foi sabe, quem ainda não foi, e ir dessa vez, com certeza voltará.

Line-up:

22h00min Jonathas Medeiros (sertanejo)

22h30min Gustavo Oliveira (sertanejo)

23h00min Adão e Adalberto (pop/rock)

23h45min Luiz Fernando (comercial)

00h15min ProjectX (comercial)

01h00min Tati Zaqui (funk)

02h00min Bah (comercial)

03h00min The Heads (eletrônico)

04h00min Tales Fujita (comercial)

05h00min FIM

Vantagens do camarote (avulso e fechado):

Open bar das 22h00min até 00h00min de Vodka Smirnoff, Energético, Citrus, Refrigerante e rodadas de Tequila.

Após o fim da festa delicioso open food de Coxinhas e Brigadeiros

Lembrando, o open bar e open food são somente nos camarotes.

Ingressos:

1º lote pista: ESGOTADO

1º lote camarote: ESGOTADO

2º lote pista: 40fem/50masc

2º lote camarote: 70fem/80masc

Camarote fechado: ESGOTADO

A Produção do show da Tati Zaqui, estará subsidiando excursões nas cidades que tiveram grande fluxo de vendas, por um valor menor que os próprios custos. Abaixo os detalhes das excursões:

Jundiaí do Sul: 18h40min, saída em frente à Prefeitura, valor R$30,00

Ribeirão do Pinhal: 19h00min, saída em frente o Ginásio, valor R$30,00

Abatiá: 18h40min, somente terá se reservar com antecedência, valor R$35,00

Santo Antônio da Platina: 19h45min, saída em frente à Igreja Matriz, valor R$30,00

Guapirama: 20h30min, saída em frente o Ginásio, valor R$25,00

Joaquim Távora: 20h45min, saída em frente o Restaurante do Mazoti, R$25,00

Carlópolis: 20h30min, saída em frente o Banco do Brasil, R$30,00

Quatiguá: 21h00min, saída em frente à Sanepar, R$25,00

Siqueira Campos: 21h25min, saída em frente à Igreja Matriz, R$20,00

Ibaiti: 20h00min, saída em frente à choperia, R$30,00

Japira: 20h30min: saída em frente à Móveis Willian, R$25,00

Jaboti: 20h50min: saída em frente à Prefeitura, R$25,00

Pinhalão: 21h30min: saída em frente ao “Casarão”, R$25,00

Tomazina: 21h40min: saída em frente ao Hotel Beira Rio, R$15,00

Alguns promoters também estão com excursões particulares, entre em contato com o do seu município. Se beber não dirija.

Nas cidades acima não têm desculpa de falta de carona.

Dependendo do volume de vendas poderão aparecer excursões de outras cidades.

Promoters e ingressos estarão disponíveis em toda a região e também pela internet.

Internet:

https://www.sympla.com.br/tati-zaqui—wenceslau-braz__150883

Evento no Facebook: https://www.facebook.com/events/1232514380170665/?ti=cl

Alexsandro Nassif (43) 99644-4496

Carlópolis

Andressa Galindo (43) 9 9649-9290

Cesar Gabriel (43) 9 9654-0669

Pop (43) 9 8804-5766

Ruiva (43) 9 9837-0100

Japira

Kah (43) 9 9119-4380

Congonhinhas

Gla Macedo (43) 9 9836-9688

Jaboti

Camila (43) 9 9864-1802

Gabi Prado (43) 9 8827-3751

Quatiguá

Leandra Tótini (43) 9 9608-3039

Renata Mariano (43) 9 9668-7547

Santa Amélia

Mayene (43) 9 8459-4062

Jacarezinho

Gustavo (43) 9 9657-8131

Conselheiro Mairinck

Simone (43) 9 8840-6056

Tete (43) 9 9689-8266

Ribeirão Claro

Giovani (43) 9 9846-3950

Siqueira Campos

Lenita (43) 9 9696-6044

Tais (43) 9 9989-4282

Soraya (43) 9 9967-7746

Cambará

Andressa Pavan (43) 9 9671-7838

Tomazina

Lucas Reis (43) 9 9601-5317

Lucas Santos (43) 9 8818-1761

Mikaelly (43) 9 9650-4498

Fartura

Julielli (14) 9 9657-2301

Clayton (14) 9 9657-2301