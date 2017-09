Jacarezinho promove semana dedicada à literatura

Mesas-redondas, oficinas, apresentações artísticas e exibição de filmes

De 18 a 23 de setembro, o Sesc PR promove em todo o estado uma das maiores feiras e encontros literários do Brasil, a 36ª edição da Semana Literária Sesc PR e Feira do Livro. O evento ocorre simultaneamente em Jacarezinho e em outras 22 cidades paranaenses. Neste ano, a programação traz como tema central a “Literatura e(m) movimento: travessias do tempo e do espaço”.

“Durante seis dias, reuniremos mais de 425 atividades, entre mesas-redondas, oficinas, apresentações artísticas, exibição de filmes, entre outras; com a presença de mais de 160 convidados, além de livrarias e editoras universitárias presentes”, revela a diretora de Educação, Cultura e Ação Social do Sesc PR, Maristela Massaro Carrara Bruneri.

A semana proporá uma reflexão sobre a literatura e o potencial que ela tem de trânsito. “A ideia de trânsito se desdobra em várias compreensões. Mobilidade pode se referir à literatura como sendo capaz de estabelecer interfaces com a música, a dança, a performance, as artes plásticas, a memória, contaminando-as com características através do tempo e do espaço”, destacam os curadores da Semana Literária.

Em todo o estado, editoras e livrarias comercializarão livros com descontos sobre o valor de capa. A expectativa é que em todo o evento, nas 23 cidades, mais de 40 mil livros sejam comercializados.

Confira a programação para Jacarezinho

18 a 22/09 (seg a sex) – 8h30 às 11h30

Oficina confecção de livro de pano – meu livro, minha história

A oficina para confecção de livro de pano nasce com objetivo de incentivar crianças à leitura e expressão oral. A criação e confecção dos livros são um convite para imaginação. As histórias são criadas e contadas com variados tipos de personagens.

Local: sala multifuncional 11 (Sesc)

Público: alunos do Futuro Mais

Capacidade de público: 25 por turma

18, 20 e 22/09 (seg, qua e sex) – 9h | 14h

Cantigas populares: brincadeiras de infância

Circuito dos Espaços de Leitura do Sesc, com atividades de cantigas populares e brincadeiras de roda nas escolas municipais.

Daniela Fernanda de Souza Pinto: pós-graduação em Coaching e Liderança – UCDB, 2016, graduação em Artes Cênicas, bacharelado, Universidade Estadual de Londrina, 2003.

Local: Ensino de Educação (conforme agendamento das escolas)

Público: alunos de 3 a 10 anos

Capacidade de público: 50 por hora

18/09 (seg) – 20h

Abertura oficial: Homenagem aos escritores jacarezinhenses

Leitura dramática de textos dos escritores jacarezinhenses feita por universitários da Uenp (Universidade Estadual do Norte Pioneiro) de Letras/Inglês/Espanhol. O objetivo é despertar no interlocutor a mesma produção imagética de quando se lê a obra. Existe a figura do ator conduzindo a comunicação, mas ainda sim deixa para o ouvinte uma importante lacuna para imaginar o contexto de cada narrativa.

Local: CAT (Conjunto Amadores de Teatro)

Público: Universitários e comunidade em geral

Capacidade de público: 350

19/09 (ter) – 8h30 | 14h

Espetáculo: Turma da Mila – Bolsa amarela de Lygia Bojunga

A Bolsa Amarela já se tornou um ‘clássico’ da literatura infantojuvenil e a Turma da Mila representa a história de maneira criativa e envolvente, contagiando o público.

Turma da Mila: atua no município e região há mais de seis anos e representa a literatura através das artes cênicas.

Local: auditório (Sesc)

Público: Infantil

Capacidade de público: 100

20/09 (qua) – 14h

Oficina: Escrita Criativa

Com Karen Debértolis

A literatura contemporânea tem como uma de suas principais características o diálogo com outras linguagens artísticas, entre elas, as artes visuais, a música, o cinema, a performance. A oficina de escrita criativa, a partir de uma reflexão baseada na prática de produção textual e de referências pontuais a autores e trabalhos que estabelecem a interação entre linguagens, propõe contribuir com o debate sobre a ideia de “literatura expandida”, além de estimular a produção literária e o interesse pela leitura.

Karen Debértolis: poeta, escritora, jornalista e mestre em Comunicação e Informação (UFRGS). Gravou o CD de poesia A Mulher das Palavras, que se desdobrou em um show apresentado desde 2009. Publicou os livros A Estalagem das Almas (Travessa dos Editores, 2006), em coautoria com a fotógrafa Fernanda Magalhães; Guardados (Atrito Art. 2003); Prosa de Palavras (Rubra Cartoneira, 2012), com ilustrações de Beto Silva e Calidoscópio (edição de autor, 1995). O clipe da composição Manhãs, do CD A Mulher das Palavras, obteve o 4º lugar no 4º Prêmio Poesia em Vídeo da Fliporto 2010 (Recife, Pernambuco).

Local: Cine Sesc

Público: ensino médio

Capacidade de público: 20

19/09 (ter) – 20h

Espetáculo Musical: Edu Sereno

Edu Sereno (São Paulo-SP)

Show O pão que o diabo ama sou

Com letras únicas e arranjos urbanos, Edu Sereno apresenta as músicas de seu álbum de lançamento ‘O pão que o diabo ama sou’ (2016) e algumas outras do seu EP Esquinas, Janelas e Canções (2013) acompanhado de Retirante Cósmico e seus instrumentos astrais e das projeções poéticas de Gincobilando. Retratando sutilmente o cotidiano da cidade, através de suas histórias cantadas, o trio questiona valores e percepções, deixando a sensação na boca de que mais importante que as respostas, são as perguntas.

Ficha Técnica

Edu Sereno (voz e violão)

Rafa Moraes (guitarra e direção musical,)

Arthur Krokovec (poeta, projetista e produtor)

Local: CAT (Conjunto Amadores de Teatro)

Público: universitários e comunidade em geral

Capacidade de público: 380

20/09 (qua) – 8h30 | 10h | 13h30

Contação de Histórias: espetáculo infantil com bonecos, um encontro com o mundo encantado das histórias e seus personagens.

Local: Biblioteca do Sesc

Público: 5 a 8 anos

Capacidade de público: 30

20/09 (qua) – 9h | 14h

Espetáculo: A Bruxinha que era Boa de Maria Clara Machado

Direção e adaptação: Terezinha Franco

O espetáculo A Bruxinha que era Boa foi escrito em 1958 pela dramaturga brasileira Maria Clara Machado e conta a história de Ângela, uma bruxinha diferente das outras que frequentam a Escola de Maldades da Floresta e estão sendo preparadas para serem as piores bruxas.

Local: CAT (Conjunto Amadores de Teatro)

Público: 7 a 12 anos

Capacidade de público: 380

20/09 (qua) – 20h

Mesa-redonda: Literatura e suas interfaces

Com Mário Rodrigues e Franklin Carvalho

Mediação: Ricardo André Ferreira Martins

Literatura e suas interfaces: pensar a literatura em seus contatos, encontros, fricções com outras línguas, linguagens, discursos, artes e poéticas é o objetivo deste encontro.

Mário Rodrigues: o pernambucano Mário Rodrigues é pós-graduado em língua portuguesa e leciona aulas de português, literatura e redação.

Franklin Carvalho: jornalista, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e assessor de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho. O baiano é autor de dois livros de contos independentes: Câmara e Cadeia (2004) e O Encourado (2009). Em 2015, recebeu o 2º lugar no Prêmio de Jornalismo Barbosa Lima Sobrinho – Direitos Humanos, da Seção Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-BA), na categoria Web jornalismo.

Local: Auditório Centro de Letras, Comunicação e Artes/Uenp

Público: comerciários e universitários e comunidade em geral

Capacidade de público: 100

21/09 (qui) – 15h | 19h30

Bate-papo: Como nasceu Mila

Com Escritora Infantil Fernanda Munhão

A proposta é refletir sobre o incentivo à leitura e a formação de leitores, com o intuito de apontar algumas possibilidades que contribuam para o aumento qualitativo e quantitativo de leitores em nossa comunidade.

Fernanda Munhão: escritora, jornalista, professora de literatura infantil, especialista em literatura e ensino, especialista no Uso Estratégico das Tecnologias em Informação, pedagoga, mestra em literatura pela Unesp e contadora de histórias.

Local: biblioteca

Público: comerciários, dependentes e comunidade em geral.

Capacidade de público: 50

21/09 (qui) – 20h

Mesa-redonda: Trânsito literário na rede

Com Rogério Pereira e Sérgio Rodrigues

Mediação: Ricardo André Ferreira Martins

Trânsito literário na rede: é fato que o século 21 registra grande profusão de informações e conteúdos que circulam em todas as direções. As sociedades, as comunidades, os grupos, as pessoas são ávidas por informação e conhecimento. A internet sem dúvida é a grande responsável por criar esta demanda e movimento. Neste cenário, a literatura tem um grande potencial de trânsito na perspectiva do alcance de uma maior audiência, da produção, da criação e do compartilhamento de histórias. Não há exagero na afirmação: a internet democratizou a atividade literária. Neste encontro, os convidados atualizam o debate sobre a circulação da literatura na internet.

Rogério Pereira: nasceu em Galvão (SC) em 1973. É jornalista, editor e escritor. Em 2000, fundou em Curitiba o jornal Rascunho — uma das raras publicações sobre literatura no Brasil. É idealizador do Paiol Literário, projeto que já recebeu cerca de 60 grandes nomes da literatura brasileira para debates literários na capital paranaense. Desde janeiro de 2011, é diretor da Biblioteca Pública do Paraná, onde coordena o Plano Estadual do Livro, Leitura e Literatura; o Sistema de Bibliotecas Públicas Municipais do Paraná e o Núcleo de Edições da Secretaria da Cultura. Tem contos publicados no Brasil, Alemanha, França e Finlândia. É autor do romance Na escuridão, amanhã (Cosac Naify), finalista do prêmio São Paulo de Literatura, menção honrosa no Prêmio Casa de Las Américas (Cuba) e traduzido na Colômbia.

Sérgio Rodrigues: vencedor do Grande Prêmio Portugal Telecom 2014 com o romance O drible, Sérgio Rodrigues (1962) é um escritor, crítico literário e jornalista mineiro que vive no Rio. Publicou ainda o almanaque Viva a língua brasileira! e os romances Elza, a garota e As sementes de Flowerville, entre outros títulos. Seus livros foram traduzidos para o inglês, o francês, o espanhol e o dinamarquês, com lançamentos em oito países. É colunista da Folha de São Paulo, da CBN e do programa Conversa com Bial, da TV Globo. Desde 2006, edita o blog Todoprosa, referência na web literária brasileira. Em 2011, ganhou o Prêmio Cultura do Governo do Estado do Rio pelo conjunto de sua obra.

Local: Auditório do Sesc

Público: comerciários, universitários e comunidade em geral.

Capacidade de público: 100

21/09 (qui) – 18h às 22h

Oficina de contação de histórias: Presença & Prontidão: Criatividade, Imaginação e Improvisação

A oficina propõe o despertar das várias possibilidades de tornar a arte de contar histórias mais interessante para quem conta e para quem ouve, a partir de vivências corporais e vocais, criação de personagens, utilização de adereços cênicos, cantigas de roda, análise de histórias, montagem de repertório e estrutura da apresentação (início, meio e fim da contação de histórias).

Adelvane Néia: iniciou seus estudos em Artes Cênicas no CPT – Curso Permanente de Teatro da Fundação Teatro Guaíra – Curitiba Paraná. Fez sua iniciação na linguagem do palhaço em 1989 com Luís Otávio Burnier – Núcleo Interdisciplinar de Pesquisas Teatrais – Lume Teatro. Em 1990, participa do estágio Treinamento Cotidiano do Ator, com Luís Otávio Burnier, Carlos Simioni e Ricardo Puccetti, passa então a residir em Campinas. Participou da Assessoria Permanente na Técnica de Clown, de 1992 a 1997, e do espetáculo Mixórdia em Marcha-Ré Menor, coordenação e direção de Ricardo Puccetti.

Local: sala 12 (Sesc)

Público: universitários

Capacidade de público: 25

22/09 (sex) – 20h

Sarau Literário

Escritor Leandro Carlos Muniz e Antônio Altvater

O sarau Poemusical é um experimento aberto à participação de todas as pessoas, baseado na recitação de letras de músicas e no canto de poemas que foram musicados. Eis o encontro para compartilhar e curtir, presencial e festivamente, a poesia das canções.

Leandro Carlos Muniz: A.Zhoras (pseudônimo), licenciado em Letras e especialista em Estudos Linguísticos e Literários pela Uenp, começou a desenvolver seu talento literário aos quatorze anos, compondo poemas. Em 2002, foi um dos selecionados no Projeto Livraria Paraná, da Secretaria de Estado da Cultura, sendo contemplado com a publicação de sua primeira obra SRNGR consoantes assassinas. No ano de 2006, integrou a antologia do Concurso Nacional de Contos de Newton Sampaio, também promovido pela SEEC-PR, com o conto A morte da galinha. Em 2012, publicou Varal sem lei (poemas) e Mulheres no vazio da praça (contos); em 2015, o texto dramático Os gatos do balaio.

Antônio Altvater: músico, compositor Antônio Altvater, 25 anos, toca há anos profissionalmente, é formado em História pela Uenp (Universidade Estadual do Norte do Paraná) e tem boa experiência com eventos culturais, sendo, por exemplo, um dos organizadores do Intervenha, um movimento cultural que acontece em Santo Antônio da Platina. Como músico, tem CDs gravados e participações em rádios e televisões regionais e estaduais. Suas composições falam, em sua maioria, sobre questões históricas e culturais do Norte Pioneiro.

Local: Sesc

Público: alunos do Futuro Integral e comunidade em geral

Capacidade de público: 150

18 a 22/09 (seg a sex) | manhã | tarde | noite

Exposição Sesc Jacarezinho: Travessias do tempo e do espaço

Local: Hall Sesc

Público: comunidade em geral

Capacidade de público: 120

Participação gratuita

Apoio:

Livraria Jubileu

Universidade Estadual do Norte do Paraná (Uenp)

Agendamento e mais informações pelo telefone: (43) 3511- 2700