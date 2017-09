FrutFest supera expectativas e bate recordes de público

Público lotou dependências nos cinco dias

A nona edição da festa que enaltece a aptidão do município para a fruticultura e cafeicultura em Carlópolis foi encerrada na noite de domingo batendo recorde de público e superando a expectativa de seus organizadores.Cerca de 150 mil pessoas passaram por Carlópolis no período de seis a 10 de setembro, pela realização da FrutFest, que contou com apresentações artísticas e culturais, praça de alimentação, parque de diversões, exposição de diversos produtos, restaurante, balada pós show, cavalgada, entre outras atrações.

O público se animou desde o primeiro dia e todos se divertiram muito com os shows de Paula Fernandes, Marcos e Belutti, Thayná Bitencourt, Guilherme e Santiago e no domingo, Naiara Azevedo.

Para o Prefeito de Carlópolis, Hiroshi Kubo, o evento superou as expectativas nos quesitos qualidade, organização e público, além de atrair os olhos de toda a região e até mesmo de todo o Estado para a importância da produção de frutas e café no município.

“Agradeço a todos que diretamente contribuíram para que a FrutFest fosse realizada com tanto brilhantismo sem consumir recursos do município. Agradeço ao Governo do Paraná por meio da Sanepar como patrocinadora, aos expositores, patrocinadores, comissão organizadora, comissão do rodeio, e a rádio Carlopolitana FM, através de seu Presidente Jorge Costa Junior, diretor Nilton Teles e o jornalista Cézar Silva pela organização, a Imprensa de toda a região, em especial o npdiario, e a todos que tornaram a realização desse importante evento uma realidade e um tremendo sucesso”, disse Kubo.

A cavalgada realizada no domingo contou com comitivas de várias cidades da região e também comitivas de Carlópolis que estavam inativas, voltaram para prestigiar esse importante evento, que reuniu cerca de 1200 cavaleiros e amazonas.

O sucesso do evento empolga o prefeito para a realização de novas edições e já se prepara a organização da próxima edição em 2018.

Texto: Cézar Silva/Fotos: Célio Junior/Especial para o npdiario