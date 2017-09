Espetáculo teatral domingo à tarde em Ibaiti

No Espaço Cultural Dini Fadel

O espetáculo ‘Teimosinho e Mandão em Dois Idiotas Sentados Cada Qual no seu Barril’, será apresentado no Espaço Cultural Dini de Moura Fadel em Ibaiti neste domingo (24), às 16 horas. O ingresso para o espetáculo será a doação de um brinquedo novo ou usado em bom estado para ser doado ao Provopar.

Adaptado da obra de Ruth Rocha, ‘Dois Idiotas Sentados Cada Qual No Seu Barril’, sob a direção de Edson Bueno, produção da MR Produções Artísticas, a peça agrada crianças e adultos.

O tema abordado na encenação é um dos mais relevantes da nossa era, a intolerância, a falta de compreensão entre as pessoas.

A peça fala sobre a importância de dialogar com as crianças sobre as diferenças, desavenças, desencontros e teimosias. Situações que podem surgir a qualquer momento e representar pontos de vista sólidos e traços de personalidade firme, necessários a uma vida útil e benéfica. Mas, por outro lado, podem significar o princípio da animosidade, a teimosia estéril, a não aceitação das diferenças, e o surgimento da incompreensão do outro.

Duas criaturas rígidas que não compreendem a beleza da maleabilidade, não se vêem um no outro, condição primordial para que a paz e o amor floresçam e dêem novos frutos.

A peça já foi apresentada em algumas escolas no Paraná e fez muito sucesso, não só com as crianças, mas com os pais que sugeriram apresentações para todos os alunos.

Segundo Edson Bueno, diretor da peça, os homens precisam se admirar mais pelo que não têm em comum do que pelo que têm, e Teimosinho e Mandão não conseguem viver próximos um do outro sem se digladiarem pelas mínimas coisas. Como se um mesmo substantivo não pudesse ter dois significados.

E é na reflexão sobre os diversos significados que Ruth Rocha usa e abusa destes dois personagens, que pelos seus próprios nomes são definidos em suas posturas de vida. “A adaptação para uma peça de teatro busca abrir uma janela, uma possibilidade, para que Teimosinho e Mandão possam curtir a vida sem que, em nome do didático, tenham que pagar com a própria vida o preço de suas teimosias e mandonices”.

O espetáculo tem o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer e Prefeitura de Ibaiti.