Colunista do npdiario é coautora de livro sobre carreira

Ela é Platinense

A Master Coach Júlia Audi(fotos) é uma das coautoras do livro “Construa o seu caminho: você está construindo o seu?”, que foi lançado nesta semana na cidade de São Paulo e que aborda diversas informações sobre carreira e transição de carreira.

A obra é composta por 28 capítulos e foi idealizada por uma equipe multidisciplinar.

Júlia participou da redação do capítulo: “O que é transição de carreira e porque cada vez mais as pessoas decidem transitar em suas carreiras?”.

“Eu sempre quis escrever algo que pudesse de alguma forma ajudar nas escolhas de alguém e poder trabalhar em uma só obra com nuances de carreira, planejamento e coaching, foi simplesmente fantástico”, afirma a master coach.

O livro pode ser adquirido diretamente com a coautora. Vale ressaltar que, em breve, o material estará disponível para aquisição no site: https://www.institutoempoderamente.com.br

Júlia Audi é colunista do npdiario, Master Coach, Analista Comportamental e CEO do Instituto EmpoderaMente.